Dave Mustaine nomme ses solos de guitare Megadeth préférés qu’il a écrits

MEGADETH‘s Dave Mustaine a nommé « Guerres saintes » et « Se reveiller mort » comme les chansons qui contiennent deux de ses solos de guitare préférés qu’il a jamais écrits.

Moustaine discuté de son jeu de guitare solo lors du tournage d’un nouveau message vidéo sur Camée, qui permet aux utilisateurs d’engager des célébrités pour enregistrer de brefs messages vidéo personnalisés sur pratiquement n’importe quel sujet.

S’adressant à un fan nommé pseudo qui avait une question sur Moustaineles solos préférés de, Dave dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’est un peu difficile à dire [which one is my favorite], parce qu’il y a certains solos qui rapportent beaucoup, mais nous ne les avons pas joués en live depuis si longtemps, j’en ai oublié tellement – ​​deux cents chansons et tous les solos et tout. Parmi les chansons que nous jouons en direct que je connais vraiment, les solos que nous jouons que nous aimons, j’aime « La menace est réelle ». J’aime ‘Guerres saintes’. ‘Se reveiller mort’ est un excellent solo pour moi aussi ; J’aime beaucoup ça. C’était l’un de mes premiers très gros solos qui a intéressé tout le monde MEGADETH. Cela et ‘[In My] Heure la plus sombre’ trop.

« Je montrerai aux gens ici à Camée comment faire ces solos – morceau par morceau, petit à petit, pour que ce ne soit pas trop difficile à gérer pour personne », a-t-il ajouté. « Je ne donne pas vraiment de cours de guitare, donc ce n’est pas un genre structuré de format pour les leçons ou quelque chose comme ça. Alors j’espère que si je fais ça, et j’espère que si tu le fais avec moi, nous nous amuserons ensemble. Sinon, dites simplement que c’est quelqu’un d’un autre groupe. »

Classé n°1 par Joel McIver dans « Les 100 plus grands guitaristes de métal » livre, Moustaine est crédité par certains d’avoir parrainé des générations de guitares fast-heavy-metal, d’abord en tant que guitariste principal d’origine pour METALLIQUE, puis en tant que fondateur de MEGADETH.

Interrogé dans une interview de 2009 avec Rock classique ce que ça fait d’être n°1 en McIverle livre de, Moustaine a dit : « C’était particulièrement agréable quand j’ai découvert que Joël a écrit des livres sur METALLIQUE. J’ai regardé mon exemplaire du livre – je n’étais ni sur la couverture ni sur le dos. J’ai pensé que je serais quelque part comme le n° 69. Alors je l’ai feuilleté ; c’est un très bon livre très complet. Je suis arrivé au n°50 et j’ai pensé : « Suis-je ici ? » On m’avait dit que j’étais, mais pas dans quelle position. Alors j’ai eu le n°16 et j’ai vu [James] Hetfield. J’ai pensé, ‘Wow’, parce que je respecte James. Je suis un meilleur joueur principal que lui, mais c’est l’un des trois meilleurs joueurs de rythme au monde, [the other two being] Malcolm Jeune [of AC/DC] et moi-même. Malcolm l’a gardé basique mais a apporté un tout nouveau style de jeu rythmique au monde. Je suis donc arrivé dans le Top 10… Je n’y étais toujours pas. Chaque page que je tournais, je devenais plus excité. J’arrive au n°5 et c’est Église [Hammett], et j’ai pensé, ‘Merci, Dieu’. À ce moment-là, ça n’avait pas d’importance [which position I was]. Pour être meilleur que les deux [Hetfield and Hammett] signifiait tellement – ​​cela a été l’une des bêtes noires de ma carrière et je n’ai jamais su comment y faire face. Je ne savais pas que cela avait eu autant d’impact sur ma vie. Ensuite, je suis arrivé au n ° 2 et c’était Jean Petrucci [of DREAM THEATER] et j’ai gelé. J’étais n°1. Ce qui l’a rendu encore meilleur, c’est que le gars a écrit : « Il ne s’agit pas de Dave en tant que personne parce qu’il a été un coq. Ces quatre pages parlent de son jeu de guitare, qui est le meilleur. Il y a des gens qui sont meilleurs dans une chose qui Moustaine fait, et d’autres qui sont meilleurs qu’un autre, mais personne qui est aussi bon en tout.’ Tout ce que je pensais, c’était… je gagne. »

Autrefois, Moustaine s’est attribué à plusieurs reprises le mérite d’avoir inventé les solos de guitare joués par les différents guitaristes principaux de MEGADETH. Dans le numéro de mars 2008 de Revolver magazine, il a déclaré : « J’ai chanté presque chaque note de Marty Friedmandes solos de guitare. » Il a doublé ces affirmations dans une interview de 2009 avec Monde de la guitare, où il a dit : « Vous savez, les gens m’ont entendu dire que je ‘chantais’ des solos pour Marty en studio, et je l’ai fait. je l’ai fait pour [former guitarists] Jeff [Young], Chris [Poland] et Al [Pitrelli], trop. Mais [then-MEGADETH guitarist] Chris Broderick? je ne l’ai fait que deux fois [on MEGADETH‘s 2009 album ‘Endgame’], et il y a littéralement des centaines de milliers de notes sur ‘Fin du jeu’. C’est le témoignage d’un gars qui a étudié son partenaire. »



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).