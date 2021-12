Dave Mustaine taquine la nouvelle chanson de Megadeth « Life In Hell »

Dave Mustaine, leader des légendes du thrash Megadeth, a partagé un nouvel aperçu d’une chanson, intitulée « Life In Hell », du prochain seizième album du groupe.

L’extrait de 12 secondes a été partagé dans un clip de Cameo que Mustaine avait filmé pour un fan nommé Gabe. Selon Mustaine, Gabe est « la première personne dans le monde extérieur – en dehors du studio, du groupe et de ma famille – à avoir entendu de la musique du nouvel album ».

Dès son introduction, « Life In Hell » se penche sur le côté le plus lourd du son de Megadeth, avec le souffle grave et menaçant d’une guitare au premier plan. Sa mélodie et ses paroles, cependant, restent inconnues, car le clip se coupe juste au moment où Mustaine commence à chanter.

La piste est suggérée par Mustaine dans la vidéo pour être la deuxième piste de l’album, qui a été provisoirement intitulé Les malades, les mourants et les morts.

Aucune date de sortie n’a encore été confirmée publiquement, mais elle devrait tomber dans le courant de 2022. Malgré cela, Mustaine taquine la suite de Dystopia de 2016 depuis quelques années maintenant, révélant en juin dernier que le groupe avait 18 nouvelles chansons dans la boîte, et en avril a déclaré qu’il lui restait « une chanson à chanter ».

Dans une autre vidéo publiée sur Cameo en juillet, Mustaine avait révélé à un autre fan qu’il y avait une chanson déjà confirmée pour le disque intitulée « The Dogs of Chernobyl ». « C’est très similaire à ‘Fatal Illusion’ [from Dystopia] en agression. J’espère donc que vous aimerez cette chanson quand vous aurez le nouveau disque.

Le bassiste David Ellefson a quitté le groupe plus tôt cette année et son remplaçant n’a pas encore été annoncé. Ses parties sur l’album ont ensuite été réenregistrées par un autre musicien, qui n’a pas encore été nommé. Megadeth a retrouvé l’ancien bassiste James LoMenzo pour leur récente tournée nord-américaine.

Mustaine a reçu un diagnostic de cancer de la gorge en 2019. Après avoir reçu un traitement de chimiothérapie et de radiothérapie, il a été déclaré sans cancer au début de 2020.

Plus récemment, il s’est associé aux guitares Gibson pour un nouvelle gamme exclusive de guitares appelé Dave Mustaine Flying V EXP.

