Dave Mustaine utilise-t-il la théorie musicale pour composer de la musique Megadeth ? Kiko Loureiro répond

MEGADETHle guitariste d’origine brésilienne Kiko Loureiro a mis en ligne une nouvelle vidéo de 12 minutes dans laquelle il répond à un certain nombre de questions posées par les fans. Vous pouvez maintenant regarder la session de questions-réponses ci-dessous.

Demandé si MEGADETHle leader, guitariste/chanteur Dave Mustaine, utilise le solfège pour composer les chansons du groupe. Kiko répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Non. Il n’utilise pas du tout la théorie – du tout.

« Vous devez comprendre que les gens sont différents », a-t-il poursuivi. « Un créateur peut jouer quelque chose et imaginer la montagne, la mer, l’enfer, une guerre – imaginer des choses, ces sons. Il peut relier ce riff à une mitrailleuse ou peut relier ce riff à une bombe qui explose, dans le cas de MEGADETH. Mais il peut jouer un accord et imaginer la montagne, le soleil, la voile, peu importe. Alors certaines personnes sont comme ça. D’autres personnes ont besoin de la théorie – elles ont besoin des noms, elles ont besoin que les choses soient organisées pour avoir un sens. C’est pourquoi certaines personnes s’identifient vraiment à la théorie et à la théorie de l’amour. J’aime la théorie. D’autres pensent qu’ils n’ont pas besoin de théorie pour composer, pour créer, car tout est question d’imagination. Et, bien sûr, les éléments de base qu’ils connaissent peut-être — « Oh, c’est un accord majeur », « Ceci est un accord mineur », « C’est le nom des notes, comme E, A, D », mais dans le fin, ça n’a vraiment pas d’importance aussi bien.

« Alors, est-ce que Dave Mustaine utiliser la théorie? Non, il ne le fait pas. »

Dans une vidéo précédente, Kiko on lui a demandé s’il avait appris quelque chose en jouant avec Moustaine depuis six ans, Kiko a dit: « Oh, oui, mec. Oh, oui. Je ne sais pas si vous posez des questions sur des trucs de guitare, mais je pense que ma réponse irait plus, comme… J’ai appris à le regarder s’efforcer d’être imparable, d’être fort , rechercher l’excellence, exiger l’excellence de tout le monde, et tout le monde offre l’excellence, fait de son mieux. Leadership… Quoi d’autre ? Je ne sais pas… Combattez pour votre cas. Combattez pour votre musique. Combattez pour votre groupe. Combattez pour votre être un artiste, être créatif [and] combiner toutes ces choses – être professionnel et en même temps créatif et en même temps s’amuser pendant que vous faites les choses. Oui, beaucoup d’expérience dans le business de la musique aussi — dans le business de la musique en général, dans le show-biz.

« Et en ce qui concerne la guitare également, l’essence du thrash metal », a-t-il poursuivi. « Tous les rythmes – principalement les rythmes, puis l’attitude et la force, l’ambiance, le dynamisme, l’intensité. Donc, toutes ces choses pendant que vous jouez. Mélanger les choses techniques avec beaucoup d’énergie – comme le métal avec le punk avec attitude. Je pense que je suis un meilleur joueur de rythme parce que je traîne et joue avec Dave pendant toutes ces années — depuis 2015. Il compose également — il compose d’une manière très différente de la mienne. Et je pense que regarder et apprendre de la façon dont il le fait aussi.

« Alors, ouais, beaucoup de choses, » Kiko ajoutée. « Je pourrais faire une vidéo entière des choses que j’ai apprises de Dave et de l’ensemble MEGADETH de l’expérience. »

Dans une interview d’octobre 2015 avec Le soleil irlandais, Moustaine était plein d’éloges pour Loureiro, en disant: « Souvent, les guitaristes ne sauront pas comment ajouter quelque chose – ils y mettront quelque chose qui ressemble un peu à des seins sur un taureau, inutile. Kiko est entré et a immédiatement commencé à faire de très bonnes suggestions que nous avons appliquées [to MEGADETH‘s 2016 album, ‘Dystopia’]. Quand il est arrivé pour la première fois, je savais qu’il en avait les capacités, mais je ne savais pas si la technique et le talent d’écriture de chansons allaient se manifester si tôt. »

Il a poursuivi: « Ce qui était génial dans les suggestions qui Kiko fait était qu’ils n’étaient pas seulement des guitares – il a fait une partie de basse dans une chanson intitulée « Je te déteste » [that made it] vraiment venir. En fait, c’était l’une des chansons où il a apporté une énorme contribution mélodique dans le refrain et j’ai dit : ‘Mec, ça ressemble à quelque chose.' »

Selon Dave, Kiko possède tous les éléments nécessaires pour faire partie d’un groupe de métal légendaire comme MEGADETH.

« Pour moi – très simplement dit – si vous voulez être musicien, c’est une chose. Si vous voulez être une rock star, c’en est une autre », Moustaine mentionné. « Mais si vous voulez être légendaire, vous devez avoir trois éléments très importants : vous devez avoir des capacités, vous devez avoir une apparence et vous devez avoir une attitude. Sans ces trois choses, c’est un peu comme essayer de avoir un tabouret de lait à trois pattes sans trois pattes – ça ne va tout simplement pas fonctionner. «

Il poursuit : « J’ai trouvé avec Kiko, sa capacité était astronomique, avec son attitude, il était très confiant dans ce qu’il faisait – il y a une différence entre la confiance et l’arrogance. En apparence, il était très classe et très sobre dans la rue, mais sur scène, il prend totalement le contrôle de sa performance. Quand il est venu à Nashville pour me rendre visite, je ne l’ai même pas fait jouer pendant la majeure partie de la journée où il était là. Je voulais juste passer du temps avec lui et cela faisait très longtemps que je n’avais pas traîné avec un guitariste avant de l’engager. D’habitude, j’écoutais comment il jouait, puis je disais : « D’accord, nous allons trouver une solution. » Je ne voulais plus refaire ça. Sortir avec Kiko, et déjeuner, me détendre et parler de la musique était tout ce dont j’avais besoin – je savais qu’il était le bon gars. »

MEGADETH a récemment terminé le travail sur son nouvel album, « Les malades, les mourants et les morts », pour une version provisoire début 2022.

Moustaine n’a pas encore révélé qui jouait de la basse sur le nouveau MEGADETH album après David EllefsonLes morceaux de ‘s ont été retirés du LP après son renvoi du groupe à la fin du mois de mai.

MEGADETH complété récemment « La tournée métal de l’année » avec AGNEAU DE DIEU, TRIVIUM et LA HAINE RACE.

Pour « La tournée métal de l’année », MEGADETH a été rejoint par le bassiste James Lo Menzo pour la première fois en près de 12 ans.

LoMenzo rejoint MEGADETH en 2006 et est apparu sur deux des albums studio du groupe, 2007’s « Abominations unies » et 2009 « Fin du jeu ». Il a été renvoyé du groupe en 2010 et remplacé par un Ellefson.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à son dernier départ.