Dave Navarro n’a pas rejoint Guns N’ Roses parce qu’il était « immergé » dans sa toxicomanie

Lors d’une apparition dans un récent épisode de la GUNS N’ ROSES-central « Appétit pour la distorsion » Podcast, LA DÉPENDANCE DE JANE guitariste Dave Navarro a de nouveau parlé du fait qu’il a failli devenir membre de GN’R il y a deux décennies après Izzy Stradlinle départ de la Axl Rose-groupe à front. « Axe voulait vraiment que je rejoigne le groupe », Dave dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Et nous avons parlé presque tous les jours d’idées et de la façon dont le groupe pourrait y travailler avec moi. [But] à ce moment de ma vie, je n’étais tout simplement pas assez présent pour le faire. J’ai eu une audition avec le groupe à laquelle je ne me suis pas présenté parce que j’étais plongé dans ma toxicomanie et je ne pouvais tout simplement pas me présenter sous cette forme. Mais ça s’est passé comme ça s’est passé. Je suis allé et être dans le [RED HOT] PIMENTS PIQUÉS. Et, assez curieusement, [CHILI PEPPERS bassist] Puce a fini par rejoindre LA DÉPENDANCE DE JANE pour une visite, et [GUNS N’ ROSES bassist] Duff [McKagan] a fini par rejoindre LA DÉPENDANCE DE JANE pour une visite. Donc, à cet âge maintenant, tout est eau sous les ponts et nous faisons tous partie de cette famille musicale collective et nous avons tous joué ensemble une myriade de fois. Mais les degrés de séparation avec ces gars et nous sont bien inférieurs à six. »

Bien que Navarro jamais joué en direct avec Rose, il a joué sur le GUNS N’ ROSES chanson « Oh mon Dieu » qui était une piste vedette sur la bande originale du 1999 Arnold Schwarzenegger film « Fin des jours ».

En ce qui concerne la façon dont son apparition sur « Oh mon Dieu » est venu à propos, Navarro Raconté « Appétit pour la distorsion »: « Axe m’a appelé un jour et m’a dit : ‘Je travaille sur ce disque. C’est pour le ‘Fin des jours’ bande sonore. Veux-tu venir jouer de la guitare dessus ? Et j’étais genre ‘Putain ouais ! Bien sur que oui.’ On m’a donc donné un lieu, une heure et un studio et je me suis présenté avec mon équipement. Et il y avait 10 personnes dans le studio. Et j’étais, comme, ‘Où est Axe?’ Et ils étaient, comme, ‘Il vient. Il arrive. Mais commençons quand même. J’ai dit, ‘D’accord.’ Et je me suis assis et j’ai branché. Ils ont joué le morceau. J’ai dit: ‘Ce putain de sonne bien.’ Et j’ai enregistré quelques passes. Et puis, je te chie pas – je te jure – tout d’un coup, j’entends en arrière-plan: ‘Ouais, ça sonne vraiment bien. Pourquoi ne gardez-vous pas celui-là ?’ Et ce que c’était était Axe sur haut-parleur depuis son domicile en écoutant tout le temps. J’étais genre ‘Quoi ?’ C’était juste la voix d’Axl sortie de nulle part – comme sortie d’un putain de haut-parleur. Ensuite, il m’a en quelque sorte donné une direction, et j’étais, comme, ‘D’accord, cool.’ Et puis nous étions ravis, et c’est tout. C’était très étrange [experience] mais j’aime que c’était étrange. Tu sais ce que je veux dire? Parce que cela rend l’histoire tellement plus juteuse et plus putain, tout simplement mémorable et amusante. »

Navarro, mieux connu pour son rôle de longue date dans LA DÉPENDANCE DE JANE, rejoint PIMENTS ROUGES PIQUANTS en 1993 suite au départ de John Frusciante. Il jouait de la guitare solo sur RHCPl’album de 1995 « Une minute chaude » avant de quitter le groupe en 1998. Il a également sorti deux disques solo, dont celui de 2001 « Ne fais confiance a personne ».

Navarro et Billy Morrison (Billy Idole) font actuellement la promotion de la troisième « Au-dessus du sol » concert-bénéfice, qui aura lieu le 20 décembre au Fonda Theatre à Hollywood, en Californie. Les bénéfices de l’événement seront reversés à MusiCares, la principale organisation caritative musicale qui agit comme un filet de sécurité pour la communauté musicale.



