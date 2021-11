Dave Portnoy de Barstool accusé de rencontres violentes avec des femmes

Le patron de Barstool Sports, Dave Portnoy, n’est pas étranger à la controverse. Toute sa marque a été construite sur la recherche, l’acceptation et la sortie plus forte de l’autre côté.

Cela dit, cette semaine, Portnoy a été impliqué dans une tempête qui ne ressemble à aucune autre avec laquelle il a été confronté par le passé.

Plutôt que de se quereller avec d’autres personnalités sportives ou des plateformes de médias sociaux, Portnoy se trouve maintenant en désaccord avec un certain nombre de jeunes femmes portant des accusations très graves.

Le genre d’accusations qui peuvent même mettre ses fans les plus ardents mal à l’aise.

Jeudi, Business Insider a publié une histoire troublante selon laquelle Portnoy aurait eu de multiples rencontres sexuelles violentes avec de jeunes femmes.

L’article faisait également référence à des points troublants concernant la culture globale qui imprègne Barstool et cible parfois les critiques les plus ardents de la marque.

Portnoy n’a pas perdu de temps pour passer à l’offensive.

Les diverses bandes sexuelles violentes de Portnoy sont de notoriété publique. Ils ont fui avec une telle régularité qu’ils ne sont guère surprenants à ce stade. Même les femmes en eux ont fait l’objet d’un examen minutieux en raison de leur viralité.

Mais quelque chose à propos de ces accusations les plus récentes a frappé certaines personnes un peu différemment. La réaction des médias sociaux à l’article de Business Insider a été rapide.

Rien de tout cela ne devrait choquer qui que ce soit. Dave Portnoy est une vraie merde. Arrêtez de le soutenir ainsi que Barstool.https://t.co/MbHCgUBwyu via @businessinsider

Parce que la différence d’âge est vraiment bizarre et Sebastian illustre ce point. Êtes-vous sérieusement si dense, Michelin? Pourquoi tant de frères trouvent-ils des excuses pour des salauds comme Portnoy ? C’est bizarre.

Rappel mensuel que Fartstool est une poubelle et Dave Portnoy est une poubelle

ICYMI: Un article de journalisme d’investigation formidable et important sur le fondateur de Barstool Sports, Dave Portnoy, et sa féminisation brutale et carrément violente.

La responsabilité reste plus importante que jamais, et cette histoire le cloue. https://t.co/XpTz3Ma3By

– JP Mangalindan (@JPManga) 4 novembre 2021