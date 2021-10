Dave Portnoy de Barstool dit que Frozen Pizza Biz est en plein essor, près de 250k vendu

Lire du contenu vidéo

TMZSports.com

Fondateur de tabouret de bar Sports Dave Portnoy a transformé son obsession de la pizza en une machine à gagner de l’argent… révélant que ses tartes surgelées One Bite s’envolent des étagères – avec près d’un quart de million vendu en quelques semaines seulement !

Bien sûr, Portnoy est devenu un savant extrême de la pizza il y a environ 5 ans … après un débat avec un collègue sur la nourriture qu’ils pourraient manger tous les jours pour le reste de leur vie.

Pour prouver son côté de l’argument, Portnoy a commencé à consommer de la pizza quotidiennement … ce qui a conduit à la réalisation de vidéos populaires classant les « za joints » dans tout le pays.

« El Pres » a rejoint Harvey et Charles sur « TMZ Live » pour discuter de sa décision de rejoindre lui-même l’industrie de la pizza … affirmant que Stoolies lui demandait de créer sa propre marque depuis des années.

« Quand vous le faites de manière organique pendant 5 ans, vous commencez à instaurer la confiance », a déclaré Portnoy jeudi. « Je ne veux pas dire que c’était une étape logique, mais beaucoup de gens se disaient : ‘Hé, tu devrais faire ta propre pizza surgelée.' »

« Donc, c’était un moment en préparation. Nous l’avons finalement sorti, et je ne veux pas dire que rien ne me surprend, mais je pense que lors du dernier appel il y a environ une semaine et demie, nous avons vendu près d’un quart de million de ces choses dans tout Walmart. Elles volent. «

Dave partage également sa saveur préférée du groupe – fromage, pepperoni, 3 viandes et suprême – et révèle sa critique honnête de son propre travail.