Dave Portnoy de Barstool Sports regrette de ne pas avoir gagné 5 millions de dollars de Bitcoin ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto New Media

Très souvent, le prix du Bitcoin fait une augmentation louable et les sceptiques rétrogradent sur leur prise auparavant baissière. C’est arrivé à la chanteuse Lily Allen, qui aurait été plus riche que la reine d’Angleterre, si elle avait dit oui à une performance virtuelle de Bitcoin qui lui proposait de lui payer 200000 Bitcoins. 12,56 milliards de dollars auraient pu être ajoutés à la valeur nette de la chanteuse si elle avait accepté le concert.

En août de l’année dernière, la communauté Bitcoin a célébré l’arrivée de Dave Portnoy, le fondateur de Barstool Sports, après avoir acheté pour 1 million de dollars de Bitcoin.

C’était comme d’habitude une énorme affaire, et Crypto-Twitter, à sa manière habituelle, a inondé la chronologie de tweets de félicitations, dans l’espoir que des investisseurs plus traditionnels seraient inspirés pour tenter leur chance sur Bitcoin. Mais Portnoy reviendrait sur sa décision lorsque les prix ont chuté et l’ont amené à perdre 25 000 $ après sa vente. Mais comme beaucoup de shorters Bitcoin, l’histoire se termine souvent par un mécontentement. Cela a été objectivement prouvé par de nombreux Bitcoiners qui ont initialement renfloué l’actif à ses débuts.

Maintenant, Portnoy s’est tourné vers Twitter pour exprimer sa déception face à sa décision d’échanger Bitcoin de ses avoirs. Dans une vidéo, il a sous-titré «Conférence de presse d’urgence, j’ai foutu Bitcoin», on peut apercevoir le PDG exprimant sa frustration face à la vente de Bitcoin qui lui aurait rapporté près de 5 millions de dollars s’il avait conservé l’actif un peu plus longtemps.

De sa vidéo Twitter, on l’entend dire:

«Je tiens à féliciter tous mes gens Bitcoin là-bas. Quand vous vous trompez, vous vous trompez, je l’ai vendue à la main. Putain, je ne peux pas prendre Bitcoin, les hauts et les bas, j’aurais aimé l’avoir. J’ai pris tout mon argent et j’ai mis ce que je pense savoir, ce que je peux contrôler. J’ai merdé.

Bien qu’il n’ait pas encore révélé s’il a récemment obtenu un peu plus de Bitcoin, il est possible que cela se soit déjà produit. Les évangélistes de Bitcoin n’ont pas tardé à encourager Portnoy, en soulignant à quel point il était encore tôt sur le marché, ce que les grands acteurs comme CZ considèrent toujours comme à ses débuts. En fait, si Bitcoin continue de danser sur le ton haussier généralement prédit, Portnoy pourrait gagner beaucoup plus à l’avenir qu’il ne l’avait perdu auparavant.

Bien que, comme il l’a noté dans sa vidéo, sa connaissance de la dynamique de l’actif puisse ne pas être aussi suffisante, cela contraste avec ce que les analystes ont proposé comme le plus rentable pour les débutants en Bitcoin: HODLing.