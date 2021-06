Dave Robson: le déménagement de George Russell serait une “perte massive” pour Williams

Le responsable des performances des véhicules de Williams, Dave Robson, estime que George Russell serait une « perte massive » s’il quittait l’équipe à la fin de la saison.

Robson a précédemment décrit Russell comme étant “très proche” de Lewis Hamilton en termes de talent au volant, et le joueur de 23 ans a été fortement lié à une conduite chez Mercedes la saison prochaine si Valtteri Bottas part.

Le jeune Britannique n’a pas encore été surqualifié par un coéquipier en son temps avec Williams jusqu’à présent, n’ayant perdu qu’une seule fois en F1 – contre Bottas de quelques centièmes de seconde lors de sa seule course chez Mercedes tandis que Hamilton a été écarté avec Covid19.

Si le temps de Russell chez Williams doit se terminer à la fin de cette saison, Robson pense que cela aurait un impact significatif sur l’équipe.

“Pour moi personnellement, je pense qu’il serait une grosse perte”, a déclaré Robson, cité par Motorsport-Total.

« C’était fantastique de travailler avec lui même lorsque nous l’avons soumis à l’évaluation pour la première fois. Il était évident qu’il avait quelque chose en lui, un talent vraiment exceptionnel pour conduire la voiture », a ajouté Robson, qui a décrit le temps passé par l’équipe et Russell à l’arrière du peloton comme « un voyage parfois frustrant mais formidable ».

Russell est dans la dernière saison d’un contrat de trois ans avec l’équipe et Robson dit qu’il serait frustrant pour le Britannique de partir sans les voir revenir à la compétitivité après son travail dans les coulisses.

Il a ajouté: “Je pense que nous avons tous consacré beaucoup de temps et d’efforts pour l’aider là où il avait besoin d’un peu d’aide pour le guider et ce serait vraiment dommage de perdre cela, sans vraiment en voir l’avantage dans notre voiture.

« Oui, ce serait une perte énorme, mais ce n’est pas nécessairement quelque chose sur lequel j’ai une énorme influence.

« Il s’améliore de plus en plus et s’est développé presque à chaque course. Pas tant en termes de pilotage, cela a toujours été très fort, mais en termes de compréhension de l’ensemble du jeu auquel nous jouons et de tout ce dont nous avons besoin pour bien faire et pour quoi nous avons besoin de son aide.

“Il s’est juste amélioré sans cesse et son rôle dans l’équipe est spécial.”

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

Avec les performances remarquables de Russell dans une Mercedes au Grand Prix de Sakhir 2020, Robson pense que le talent naturel du pilote signifiait que son ascension à court terme ne serait jamais vraiment un problème pour lui.

« Ce n’était pas une grande surprise qu’il soit capable de sauter dans la voiture et de le faire. Je ne pense pas que cela ait particulièrement changé quand il est revenu, à part sa faim et son désir d’avoir une voiture plus rapide », a ajouté Robson.

“2019 a été un baptême du feu incroyablement difficile et une fois qu’il a compris la situation dans laquelle nous nous trouvions, il a été extrêmement doué pour identifier clairement la séquence de problèmes à résoudre.

« Ce n’est pas seulement sa contribution technique à tout cela, tout le travail qu’il fait dans le simulateur et la façon dont il dirige ces conceptions, mais aussi la façon dont il interagit avec tout le monde et sa positivité. »

La “nature constructive” de Russell a été “exactement ce dont nous avions besoin au cours des dernières années – il a joué un grand rôle”, a déclaré Robson, ajoutant que lorsque Russell parle, “les gens écoutent”.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !