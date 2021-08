Dave Sappelt prend la parole après avoir été éliminé d’EXATLON

. Dave Sappelt a fait des aveux après avoir été éliminé d’EXATLON : qu’a-t-il dit à propos de sa santé mentale ?

L’élimination dimanche 8 août à EXATLON USA n’a pas été une bonne journée pour les Famosos, qui ont vu leur équipe s’affaiblir avec le départ de Dave Sappelt.

Le sociétaire des Reds a fait ses adieux à la compétition, lors d’un duel contre Horacio Gutiérrez Jr., des Contendientes, où non seulement il n’a obtenu aucun des points en jeu dans les 4 courses, mais a également généré une certaine agacement chez certains partisans. des Célèbres, qui n’a pas vu que le joueur de baseball avait mis son âme, sa griffe et toute son énergie pour gagner le duel. Il n’a pas non plus utilisé sa médaille de sauf-conduit.

Et après son élimination de la soi-disant « concurrence la plus féroce de la planète », Dave a ouvert son cœur et a avoué ce qu’il ressentait après avoir participé à l’émission de téléréalité Telemundo.

Dans ses mots d’adieu, le membre des Reds n’a pas mentionné qu’il se sentait triste de quitter la compétition, et contrairement à cela, ce qu’il a souligné à plus d’une occasion, c’est qu’EXATLON est très difficile et affecte beaucoup les concurrents mentalement, c’est donc le plus grand défi qu’ils doivent surmonter. La grande question qu’il a laissée est de savoir si, alors, mentalement, il se sentait mal.

« Exatlon n’est pas facile. Quand je suis arrivé ici pour la première fois, je ne savais pas à quoi m’attendre, et je ne savais même pas comment j’allais m’y prendre pendant tout mon temps ici. Chaque semaine, j’apprenais quelque chose de nouveau. J’ai appris ce que ça coûte d’être ici. Mentalement, pour moi, c’est la chose la plus importante, le côté mental », a déclaré Sappel, qui n’a pas semblé ému en partant.

L’athlète a assuré que ce qui est vécu dans EXATLON n’a aucune comparaison avec la ténacité que représente le baseball, le terrain sur lequel il se déplace, et a assuré que ceux qui suivent le programme sont des personnes très dures, qui doivent être félicitées.

Ecoutez dans ce lien les paroles de Sappelt

« Au quotidien, c’est plus dur que le baseball, mentalement, c’est dur. Je tire mon chapeau aux candidats qui sont revenus ici, à ceux qui viennent d’autres saisons, car cela, revenir ici, enlève beaucoup de choses », a ajouté Sappelt. « Vous revenez ici sans aucune communication et juste pour vous battre. Ce n’est pas facile et je tire mon chapeau à tout le monde ici, en particulier à mon équipe de combat. »

Le dernier éliminé de la cinquième saison d’EXATLON, a anticipé les commentaires que vous entendrez et lirez sûrement après le retour de nombreux Reds qui ne l’ont pas vu se battre à la fin comme ils s’y attendaient et ont assuré que lui et ses compagnons donnent toujours leur meilleur de chacun, et il a de nouveau souligné la partie mentale, ce qui implique que c’était son point faible à la fin pour pouvoir continuer.

« Nous tous ici nous nous sommes battus, nous nous sommes battus mentalement. Nous avons eu nos problèmes, mais les plus forts survivent, et aujourd’hui je n’ai pas survécu, et Sap est sorti », a déclaré le candidat d’EXATLON avec une grande sincérité.

Sappelt a également déclaré qu’il quitte la série avec de nombreuses parenthèses pour sa vie quotidienne.

« Je pense que ce que j’ai le plus appris en étant chez EXATLON, c’est l’importance d’être une équipe. Quand je quitte Exatlon, j’emmène avec moi les bons amis que je me suis fait ici. Mes coéquipiers sont merveilleux. Exatlon a fait ressortir le meilleur de moi, mais c’est parce que ce n’est pas facile du tout. À toute autre personne qui souhaite venir ici pour les saisons à venir, je leur dis qu’ils doivent se préparer mentalement et physiquement », a conclu l’athlète.

Immédiatement, la grande question que de nombreux Reds ont posée à l’athlète est de savoir s’il voulait quitter la compétition, à en juger par sa dernière performance, et ses derniers mots, quelque chose qu’il n’a pas encore abordé.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires