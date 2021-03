SKID ROW guitariste Dave « Snake » Sabo, qui travaille pour la société de gestion à succès McGhee Entertainment (EMBRASSER, TED NUGENT) dirigé par Doc McGhee, a parlé à Talking Metal de son travail avec VERS LE BAS, le groupe avec la chanteuse Philippe Anselmo de SKID ROWanciens compagnons de tournée de PANTERA.

En ce qui concerne la façon dont il est arrivé à gérer VERS LE BAS, Sabo dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Rex Brown [former PANTERA and DOWN bassist] est entré dans le bureau et a dit que Philippe et lui et Poivre [Keenan, DOWN guitarist] mettaient VERS LE BAS de retour ensemble. [He said,] «Et nous voulons savoir si cela vous intéresse de le gérer. Et je suis comme ‘Non’ [Laughs] Je dis: «Vous êtes mes amis – et de très bons amis». Et je dis: « La seule façon de le faire est que si jamais nous voyions un moment où notre amitié était détruite, nous devions nous éloigner les uns des autres pour préserver d’une manière ou d’une autre cette amitié. » Et nous avons donc commencé à travailler ensemble. Et nous le faisons toujours. [Laughs] Rex n’est plus avec le groupe – il a continué à faire ses propres trucs – mais nous travaillons toujours ensemble. Et travailler avec des amis a vraiment été une expérience formidable. «

Il a continué: « Philippe est mon pote depuis [PANTERA] tourné avec [SKID ROW] en 1992, et nous avons toujours entretenu une relation très étroite. Nous sommes les moins susceptibles d’être de très bons amis, mais nous le sommes pourtant. C’est drôle – ce n’est pas une personne difficile à travailler ou à gérer. [He’s] très, très intelligent [and] très, très ouvert à l’écoute d’idées alternatives et pas complètement ancré dans ses manières, comme beaucoup d’artistes qui ont marqué leur nom sur l’industrie de la musique le sont. Et ça a été un plaisir. Même chose avec Poivre Keenan et Kirk Windstein [DOWN guitarist] et Jimmy Bower [DOWN drummer] – ils ont été incroyables. Nous avons eu tellement de bons moments ensemble. Et j’espère qu’ils recommenceront bientôt à travailler. Ils ont pris une pause de trois ans. Et Philippefait PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLÉGAUX, Et il l’a fait ARSON ANTHEM pendant un petit moment, puis SUPERJOINT pour un peu de temps. PARCOURIR, il est en train de. Il a donc beaucoup de choses dans son assiette. Et Églisea CROWBAR, et Poivrea COC, et Jimmya EYEHATEGOD et SUPERJOINT ainsi que. Donc, ils ont toujours eu beaucoup de choses à faire, et VERS LE BAS a toujours été un groupe qui sortait des trucs puis s’éloignait un petit moment. Et nous l’avons toujours su, et c’est comme ça que ça s’est passé. Mais je pense que dans l’année prochaine, il y aura des trucs à venir. «

Le mois dernier, Windstein confirmé à « The Rock Savages » podcast qui VERS LE BASLa prochaine sortie sera un EP de reprises. « Parce que nous aimons baiser avec des trucs différents, et nous sommes influencés par tellement de styles différents, » dit-il. « Nous devons juste nous mettre d’accord sur six chansons à faire. Nous ne voulons pas faire la merde évidente – nous ne voulons pas faire [BLACK] SABBAT et des trucs comme ça – nous essayons donc de trouver des trucs obscurs qui correspondent à notre style. «

Demandé si certaines pistes ont déjà été convenues, Église dit: « Oui et non. Plus on en parle, plus ça change. Donc, il y a, comme, 30 chansons qui ont été mentionnées. Alors, on verra. Mais j’ai hâte de travailler dessus. Ça devrait être un bon moment. «

VERS LE BAS a célébré le 25e anniversaire de son premier album classique, «NOLA», en août dernier avec un événement spécial diffusé en direct, bien doublé « Le renversement d’un quart de siècle ».

Plans de certains spectacles mettant en vedette Anselmo, Keenan, Windstein, Tonnelle et bassiste Pat Bruders l’exécution du record dans son intégralité a été mise à l’écart en raison de la pandémie mondiale. Dans son sillage, le groupe a participé au livestream.

Membre fondateur de VERS LE BAS, Windstein a quitté le groupe en 2013 afin de se concentrer sur CROWBAR et sa vie de famille. Il a été remplacé par Bobby Landgraf, VERS LE BASancien technicien de guitare qui était auparavant COMPAGNIE DE MOTEURS GAHDZILLA, une tenue des années 1990 mettant également en vedette Jason McMaster (JOUETS DANGEREUX, TOUR DE GUET), et HONKY.

Windstein a annoncé son retour à VERS LE BAS en 2019, le groupe confirmant un certain nombre d’apparitions au festival pour 2020 pour célébrer le 25e anniversaire de «NOLA», qui ont tous été annulés ou reportés depuis en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.

Antérieur à « Le renversement d’un quart de siècle », VERS LE BASLa dernière apparition en direct a eu lieu en août 2016 au Psycho Las Vegas festival à Las Vegas.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).