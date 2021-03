Dave Whelan appelle les propriétaires de Wigan à viser la Premier League après le rachat de Phoenix 2021 Limited

Dave Whelan a appelé Wigan à aspirer à un retour en Premier League après la prise de contrôle du club par Phoenix 2021 Limited.

Wigan est entré en administration l’été dernier et la recherche de nouveaux propriétaires a été un processus tortueux, un accord proposé avec un consortium espagnol s’effondrant en janvier.

.

Enfin, il semble qu’il y aura une certaine stabilité à Wigan

Mais mardi soir, il a été annoncé que la société basée au Royaume-Uni appartenant à Abdulrahman Al-Jasmi avait maintenant pris le contrôle du club.

Wigan est actuellement dans la zone de relégation de la League One et a connu toutes sortes de hauts et de bas depuis sa relégation de la Premier League lors de la saison 2012/13, ce qui les a également vus remporter la FA Cup.

Whelan a repris les Latics en 1995 et les a guidés dans les divisions pour atteindre la Premier League dix ans plus tard.

Le joueur de 84 ans a exprimé sa joie de voir le club entre de nouvelles mains, mais pense maintenant que le travail pour les ramener dans l’élite commence maintenant.

Whelan est ravie de voir les propriétaires de Wigan changer de mains mais insiste pour que le retour au sommet commence maintenant

Il a déclaré à talkSPORT: «J’attendais que quelqu’un vienne les prendre en charge parce que Wigan Athletic est Wigan Athletic. Ils [the fans] veulent quelqu’un qui le possède, qui est intéressé, qui aime le club.

«Il veut un propriétaire qui s’intéresse à une chose et une seule chose et qui construit Wigan Athletic et le ramène en Premier League. Espérons que le club change pour le mieux.

«Wigan Athletic est Wigan Athletic. Nous sommes un club de football depuis longtemps. J’ai de très bons souvenirs de ce que Wigan Athletic a fait.