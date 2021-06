Davey Havok d’Afi annonce une collaboration photo Nft avec Nedda Afsari

Chanteur, comédien et auteur Davey Havok est ravi d’annoncer son premier NFT, une collaboration photo avec un photographe réputé Nedda Afsari. Le NFT, intitulé “Une année étrange : Jour 293”, est désormais mis aux enchères via Ephimera.com. L’image capture Havok à son plus élégamment négligé pendant le verrouillage lié à la pandémie, un regard trop bien connu de ceux qui ont observé ces directives au cours de l’année dernière. En savoir plus sur le projet dans les propres mots de chaque artiste ici.

“Lorsque la quarantaine a frappé, nous avons dû trouver différentes façons de nous exprimer de manière isolée”, Afsari explique. “Dave m’a approché avec l’idée de le documenter dans son espace personnel, sans attache. Sens, Dave dans son environnement négligé.”

“Après avoir d’abord tourné avec Nedda, j’avais envie de revenir devant son objectif”, ajoute Havok. “Avant que je puisse le faire, la pandémie a frappé et sans options d’embellissement sûres, je suis tombé dans le désarroi. Mes cheveux n’ont pas été coupés pendant des mois. Ma moustache est devenue serpentine et obscène. Inutile de dire que j’avais besoin de documents. Heureusement, Nedda était prêt pour la tâche sordide. Au milieu de la quiétude de ma maison, elle m’a capturé à ce qui serait traditionnellement interprété comme mon plus masculin. Ce que j’appelle mon « moment de marchand de coke porno des années 70 » était trop sensationnel pour les archives. Les photos étaient tout simplement trop séduisantes. Ainsi, une autre excuse pour travailler avec Nedda est né. Je lui ai demandé si elle envisagerait de faire un troisième tournage pour documenter le look post-porno, suggérant que nous combinions trois tournages très différents, capturant des versions variées de moi-même, en un seul spectacle : A Strange Year.”

Le chanteur principal de AFI, BLAQK AUDIO, XTRMST et VOITURE DE RÊVE, Havok a sorti plus de seize disques, joué à l’écran et joué à Broadway. Il est également un auteur publié (“Les enfants pop”, “Aimer vite Los Angeles”) et un co-animateur hebdomadaire sur SiriusXM‘s Volume Ouest avec Landsey Parker. Né à New York, élevé à l’est de la baie de San Francisco par des non-croyants végétaliens, Havok réside actuellement au milieu du bétail vigilant et des vêtements diaphanes dans un établissement d’enseignement supérieur du sud de la Californie.

Afsari est un photographe et directeur créatif d’origine iranienne basé à Los Angeles. Elle explore les thèmes du pouvoir, de la libération et de la conscience de soi ; tout en célébrant et en traversant les divers royaumes de la sexualité divine féminine et humaine. Afsari combine souvent son amour de la musique et du cinéma pour créer des paysages oniriques intenses et fascinants à explorer pour ses sujets. elle a photographié Saint-Vincentl’album de « Masséduction » qui a remporté le 2019 Grammy Award pour le meilleur package d’enregistrement, travaille en étroite collaboration avec le label Estrade et a été présenté par Playboy magazine qui a décrit son travail comme une célébration de « l’espace entre le fétiche et la fragilité ». En février 2020, Afsari a publié son premier livre de photographies, intitulé “Sans son”, englobant son œuvre de 2014 à 2019.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).