« David Alaba a façonné une époque au Bayern Munich » – Leon Goretzka et Manuel Neuer rendent hommage à l’homme du Real Madrid

Alors que les fans d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse profitent de la première du documentaire Amazon Prime du Bayern Munich : « FC Bayern – Derrière la légende », les médias ont commencé à publier quelques détails intéressants de la série. TZ capture une de ces scènes dans laquelle plusieurs membres clés de l’équipe expriment leurs réflexions sur le mandat de David Alaba chez Die Roten. Comme prévu, les joueurs ont fait l’éloge du légendaire défenseur.

Tout comme il a joué le rôle de « l’organisateur défensif » de Hansi Flick, Alaba était également une figure de proue dans le vestiaire. Sa personnalité a profondément marqué le milieu de terrain Leon Goretzka, qui espère assumer un rôle similaire au sein du club :

« David a bien sûr été un point focal pour tout le monde dans notre équipe, réunissant toutes les parties de l’équipe qui existent inévitablement toujours. Je ne connais pas vraiment de joueur avec qui il ne s’entend pas bien », a déclaré Goretzka. «Je n’ai jamais vu ça comme ça auparavant, comment il contribue à cette structure d’équipe, comment tout cela tient ensemble. J’espère que nous avons appris cela de lui et que nous pourrons continuer dans les années à venir. »

Goretzka a également exprimé son admiration pour la façon dont son vieux copain suintait de sang-froid et faisait preuve de courage sur le terrain. « Ce qu’il a montré pour les performances au cours de la dernière année et demie parle de lui-même », a déclaré le joueur de 26 ans. « Il s’est toujours jeté dedans, même si ça a pincé ici et là. Il s’est toujours traîné sur le terrain et a essayé de faire sa part pour s’assurer que nous réussissions. Il a absolument façonné une époque au Bayern.

Photo de M. Donato/FC Bayern via .

Les sentiments de Goretzka ont été repris par le capitaine du club Manuel Neuer et le pivot du milieu de terrain Joshua Kimmich. « Perdre un tel joueur dans cette équipe est brutal pour moi », a déploré Neuer. « Il va beaucoup nous manquer sur le plan sportif, mais ce qui me fait le plus mal, c’est que cette personne, David Alaba, ne jouera plus pour nous la saison prochaine », a ajouté Kimmich.

Après avoir joué un rôle clé dans l’une des périodes les plus réussies du Bayern Munich, Alaba a remplacé Sergio Ramos en tant que nouveau #4 du Real Madrid cette saison.