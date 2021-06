David Alaba assiste le vainqueur de la victoire 1 – 0 de l’Autriche contre l’Ukraine

L’Autriche se dirigeait aujourd’hui vers le dernier match du Groupe C contre l’Ukraine, ayant besoin d’une victoire pour se qualifier pour le tour suivant. Un match nul, théoriquement, aurait également pu suffire – mais étant donné que l’Ukraine a tenu le bris d’égalité sur le différentiel de buts, les Autrichiens auraient voulu éviter d’égaliser ce match car cela signifierait qu’ils compteraient sur le fait d’être l’un des les meilleures équipes à la troisième place de l’Euro.

Les hommes de Franco Foda, dirigés par le défenseur du Real Madrid David Alaba, ont fait le travail.

Alaba a joué comme arrière gauche dans le schéma 4-2-3-1 de Foda. Il a été fortement impliqué, comme c’est généralement le cas, dans la construction de l’Autriche. Les Autrichiens ont canalisé la possession à travers lui, et même si Alaba n’avait pas beaucoup besoin de se joindre à l’attaque – jouant souvent un rôle conservateur où il pouvait être disponible pour défendre en transition – il était un joueur influent offensivement.

Alaba a avancé sur plusieurs séquences où il bombardait vers l’avant sur une combinaison de passes et de mouvements verticaux. Il était également le principal tireur de coups francs de l’Autriche – prenant à la fois des coups francs entrants et sortants (ainsi que frappant plusieurs centres) avec les deux pieds. Ces balles étaient dangereuses et il a fini par trouver une passe décisive dans l’un de ses corners en première mi-temps :

C’était une finition impressionnante de Christoph Baumgartner – un but digne de couronner le délicieux coup de pied de coin d’Alaba.

Défensivement, Alaba a été impliqué dans la contre-pression autrichienne qui a étouffé la montée en puissance de l’Ukraine. Mais Alaba était également un piètre pistage des coureurs, même lorsqu’il était en position de faire mieux.

Certes, Alaba n’a eu que peu d’aide défensive de Florian Grillitsch et Baumgartner de ce côté, tous deux en retard dans leur couverture, mais Alaba a également lutté seul et a donné beaucoup d’espace à Andriy Yarmalenko de son côté. Heureusement pour lui et l’Autriche, l’Ukraine n’a pas été très efficace ni dans la phase de préparation ni dans la phase d’attaque, et Yarmlenko a eu du mal à exploiter ce qui lui a été donné.

La carte thermique de David Alaba contre l’Ukraine. Fortement impliqué dans la phase de construction.

Alaba a terminé le match avec 81 touches, un record de quatre passes clés (toutes survenues en première mi-temps) et 14 centres (dont 11 en première mi-temps). Ses longues balles (0/5 terminées) et ses centres prolifiques étaient en partie la raison pour laquelle il n’avait que 73% de précision de passe.

Grâce à sa performance d’aujourd’hui, l’Autriche (et avec elle un autre Madridista) s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro 2020.