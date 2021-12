David Alaba bat Ruben Dias et Lionel Messi dans la course du joueur de l’année CIES

L’as du Real Madrid, David Alaba, a été nommé joueur de l’année 2021 par le CIES, avec Robert Lewandowski à la 17e place et le vainqueur du Ballon d’Or Lionel Messi à la 24e place.

Les analystes du football, CIES ont examiné qui apporte la plus grande contribution aux meilleures équipes du monde en combinant le temps de jeu et le niveau sportif des clubs pour créer un score global et un classement.

Le défenseur du Real Madrid David Alaba a remporté le prix du joueur de l’année du CIES

Et tandis que les nominés et vainqueurs du Ballon d’Or sont décidés en fonction de leurs performances et de leur comportement sur et en dehors du terrain, le CIES se concentre sur les joueurs qui ne font pas la une des journaux mais qui jouent semaine après semaine à un niveau exceptionnel et sont un facteur de réussite de leur équipe.

Par conséquent, il est difficile de ne pas être d’accord avec la liste soigneusement combinée plaçant David Alaba au premier rang, bien devant certaines des plus grandes stars de tous les temps.

Avant de rejoindre le Real Madrid plus tôt cette année, l’international autrichien a eu un impact considérable au Bayern Munich, remportant 27 trophées, dont 10 championnats de Bundesliga et il ne fait aucun doute que le joueur de 29 ans sera un record pour l’équipe espagnole.

Alaba a connu une période illustre au Bayern Munich, remportant 27 trophées

Ancré au centre de la défense et lançant son équipe vers l’avant avec des passes progressives, Alaba est un homme aux nombreux traits car il peut également jouer de manière centrale, défensive et sur le côté gauche du milieu de terrain ainsi que l’arrière gauche – talentueux.

Et maintenant récompensé en tant que joueur de l’année, Alaba a prouvé qu’il était capable de devenir l’homme principal, tout comme Lionel Messi au PSG et Robert Lewandowski au Bayern Munich.

LE JOUEUR ALTERNATIVE DE L’ANNÉE 2021 – CIES

1.David Alaba (108) – Real Madrid

2. Ruben Dias (106) – Manchester City

3. Milan Skriniar (105,5) – Inter Milan

4. Carlos Casemiro (105) – Real Madrid

5. Joshua Kimmich (102,9) – Bayern Munich

6. Karim Benzema (100,9) – Real Madrid

7. Giovanni Di Lorenzo (99,9) – Naples

8. Frenkie de Jong (99,8) – Barcelone

9. Marcelo Brozovic (98,7) – Inter Milan

10. Nicolo Barella (98,2) – Inter Milan

11. Bruno Fernandes (98) – Manchester United

15. Kylian Mbappé (95,5) – Paris Saint-Germain

17. Robert Lewandowski (93,8) – Bayern Munich

27. Lionel Messi (90,9) – Paris Saint-Germain

