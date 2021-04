David Alaba devrait signer avec le Real Madrid en mai – rapport

David Alaba du Bayern Munich devrait signer avec le Real Madrid en tant qu’agent libre en mai, selon Fabrizio Romano.

David Alaba au Real Madrid, c’est parti bientôt! ⚪️ Il n’y a jamais eu de doute depuis janvier, le Real a toujours été en tête de la course. Alaba devrait signer son contrat avec le Real Madrid en mai pour un salaire net de 12 millions d’euros par saison. Plus de détails: https://t.co/2dwcQQZRln https://t.co/aL9C3nG34C – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 29 avril 2021

Il signerait pour 12 millions d’euros par saison, bien que la durée du mandat ne semble pas encore être divulguée. De nombreux rapports initiaux avaient une durée avant le contrat d’Alaba jusqu’en 2025.

Romano dit que le Real a toujours été le favori pour signer l’international autrichien, qui devait devenir joueur autonome cet été. Le joueur de 28 ans est dynamique car il peut jouer plusieurs positions défensives différentes, ce qui est un besoin pour le club car il a subi des blessures à la défense toute la saison.

Alaba est avec le Bayern Munich depuis 2010 et a passé du temps avec leur système de jeunesse. Il a fait plus de 400 apparitions pour le club et a été un incontournable de leur défense. Il a remporté neuf titres de Bundesliga et deux trophées de la Ligue des champions au cours de cette période.

Il a également fait plus de 70 sélections pour l’équipe nationale autrichienne. Le joueur de 28 ans a maintenant une chance de poursuivre sa carrière et son héritage au Real Madrid lorsque cet accord serait signé.