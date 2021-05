David Alaba dit qu’être au Bayern Munich a été «fantastique» au fil des ans

Le mandat de longue date de David Alaba au Bayern Munich prendra bientôt fin.

La star autrichienne passera à autre chose et bien que rien d’officiel n’ait été annoncé, tous les signes pointent Alaba vers le Real Madrid.

Pour l’instant, cependant, le joueur de 28 ans veut se concentrer sur une bonne fin de sa carrière en Bavière.

David Alaba sait que quitter le Bayern Munich ne sera pas facile.Photo d’Alexander Scheuber / .

«Il me reste encore un peu de temps avant de partir, et je ne peux pas l’apprécier pleinement pour le moment. Mais pour être honnête, il y a des jours où je me surprends à regarder en arrière cette période spéciale ici au FC Bayern », a déclaré Alaba dans une interview avec le magazine 51 (comme capturé par FCBayern.com). «Cela a été fantastique au fil des ans.»

En ce qui concerne ce qui lui manquera le plus à propos du Bayern Munich, Alaba a déclaré que ce seraient ses coéquipiers.

“Le vestiaire et mes coéquipiers, les supporters dans le stade, l’ambiance à Säbener Straße où j’ai passé deux ans dans le logement des jeunes au début”, a déclaré Alaba. «Je regretterai également la ville de Munich où je vis depuis 13 ans et qui est devenue bien plus qu’une résidence secondaire pour moi. Mon fils est né à Munich, ses grands-parents vivent ici, il y aura donc toujours un lien étroit.

Lorsqu’on lui a demandé s’il deviendrait émotif lorsqu’il serait sur le terrain pour la dernière fois, Alaba a indiqué que ce serait certainement une période émotionnelle.

«Je ne peux pas dire si vous me verrez pleurer mais je le ferai certainement intérieurement. J’ai dû batailler avec mes émotions récemment lors de notre dernière grande séance photo à l’Allianz Arena. Je suis extrêmement reconnaissant pour le soutien de nos fans au fil des années », a déclaré Alaba. «J’ai toujours eu le sentiment d’avoir un lien spécial avec eux. Une fois à Francfort, un fan m’a appelé à la clôture, et après cela, nous avons eu un contact visuel au moins après chaque match. Je pourrais toujours m’imaginer dans la tribune sud parce que j’y suis resté plusieurs fois quand j’étais adolescent. C’est drôle comment tout s’est avéré. J’étais un garçon de balle et, avant les matchs de la Ligue des champions, aussi l’un des garçons qui ont fait des vagues avec le drapeau rond dans le cercle central lorsque les étoiles sont sorties. Et puis, j’étais un joueur sur le terrain.

Quant aux fans, ils occuperont toujours une place spéciale avec Alaba.

“Oui, c’est très simple: merci pour tout”, a déclaré Alaba. «Je n’oublierai jamais cette relation et elle restera toujours dans mon cœur.»