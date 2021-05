David Alaba du Bayern Munich achète un morceau de son club d’enfance

Un rapport d’Abendzeitung confirme que David Alaba, du Bayern Munich, utilisera une partie de cette augmentation à venir pour la promotion du football dans son pays natal. La star du Bayern au départ a acheté une participation de 2% dans l’équipe senior de son club d’enfance, le FK Austria Vienna, pour 500000 euros.

David a passé ses années de formation clés à jouer pour la «Violet Youth» de son équipe locale, le FK Austria Vienna. Rejoindre l’équipe à l’âge de 10 ans, il a passé six saisons avec le club historique avant de rejoindre le système de jeunes du Bayern en 2007. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Malgré une longue histoire de succès sur le terrain avec un record de 27 victoires en Coupe et n’étant que l’une des deux équipes à n’avoir jamais été reléguée, les Veilchen souffrent de problèmes financiers depuis plus d’une décennie maintenant depuis la fin du milliardaire franco-autrichien Frank Stronach. sa position de propriétaire dans le club en 2005. Depuis lors, le club a eu du mal à retrouver son équilibre économique et l’arrêt de la pandémie n’a pas amélioré les choses.

L’achat d’Alaba fait partie d’un nouveau programme conçu pour attirer les entreprises de taille moyenne à investir et à parrainer le club afin de générer plus de fonds pour fidéliser et acquérir des talents. Les fans de Vienne sont ravis que le héros de leur ville natale soit revenu pour aider le club qui a contribué à lancer son succès, et espèrent que le nouveau programme d’investissement dans les entreprises aura autant de succès que le plan similaire qui a ramené LASK du bord de la faillite pour les voir une fois. à nouveau en compétition en Europe.

On parle même de David augmentant sa participation dans le futur et assumant un poste de direction dans son club d’enfance lorsque ses jours de jeu sont terminés. Bien qu’il soit trop tôt pour le dire, nous espérons que l’exemple de David en faveur de son club d’enfance en cette heure de besoin inspirera d’autres footballeurs à faire de même.