David Alaba du Bayern Munich égalera le salaire de Sergio Ramos au Real Madrid

David Alaba a joué pour le Bayern Munich pendant toute sa carrière et après l’échec de ses négociations de prolongation de contrat, le vétéran sera en déplacement à la fin de la saison. Les rapports du défenseur autrichien polyvalent rejoignant le Real Madrid se réchauffent et de plus en plus de détails de contrat émergent.

Selon Fabrizio Romano, David Alaba et le Real Madrid sont déjà parvenus à un accord pour le contrat d’Alaba, ce qui fera de lui l’un des meilleurs salariés de Madrid. Selon les derniers rapports, Alaba gagnera environ 12 millions d’euros par an et égalera le salaire de Sergio Ramos au Real Madrid.

David Alaba au Real Madrid, c’est parti bientôt! ⚪️ Il n’y a jamais eu de doute depuis janvier, le Real a toujours été en tête de la course. Alaba devrait signer son contrat avec le Real Madrid en mai pour un salaire net de 12 millions d’euros par saison. Plus de détails: https://t.co/2dwcQQZRln https://t.co/aL9C3nG34C – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 29 avril 2021

Seuls deux joueurs gagneront plus – Gareth Bale et Eden Hazard, qui gagnent environ 15 millions d’euros par an.

L’avenir de Sergio Ramos n’est toujours pas tout à fait certain, car il n’est pas parvenu à un accord pour une prolongation de contrat avec Los Blancos. Le départ potentiel de Ramos pourrait laisser une marge supplémentaire pour le salaire d’Alaba. Reste à voir si ce sera une décision intelligente – abandonner l’un de leurs piliers défensifs pour Alaba.