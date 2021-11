David Alaba du Real Madrid n’est pas surpris par le succès du Bayern Munich cette saison

David Alaba, du Real Madrid, a quitté le Bayern Munich après un parcours historique dans le club allemand, mais cela ne signifie pas qu’il a complètement cessé de suivre les Bavarois.

Alaba a observé de loin et peut voir que l’équipe de cette saison est excellente.

« Comme toujours, ils sont incroyablement forts. Vous pouvez déjà voir l’écriture de Julian Nagelsmann. Cela ne me surprend pas parce que je sais que le Bayern fait tout pour réussir », a déclaré Alaba au kicker (tel que capturé par @iMiaSanMia). « Nous l’avons prouvé chaque année pendant mon séjour là-bas. »

Le transfert au Real Madrid semble convenir à Alaba et l’Autrichien n’a que de bonnes choses à dire sur son séjour en Bavière.

« Ce fut une période incroyablement agréable, positive et émotionnelle qui fera toujours partie de ma vie », a déclaré Alaba. « J’ai pu me développer en tant que joueur et en tant que personne. De très beaux souvenirs restent.

Si les deux clubs continuent de réussir en Ligue des champions, Alaba pourrait se réunir avec certains de ses anciens coéquipiers pour parler du bon vieux temps.