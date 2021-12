David Alaba explique pourquoi il veut quitter le Bayern Munich pour le Real Madrid

David Alaba est rapidement devenu un élément essentiel de la défense du Real Madrid après avoir été là pendant six mois, mais avant cela, il a eu une carrière très décorée au Bayern Munich qu’on ne présente plus.

Le nom d’Alaba est synonyme du FC Bayern et de la mentalité Mia San Mia, ayant travaillé dans les équipes de jeunes du club avant de faire son entrée dans l’équipe senior en 2010. Ses deux dernières années au club ont également été les meilleures de l’histoire du club, ayant a obtenu le « sextuple » après une saison qui a été temporairement interrompue en raison du déclenchement de la pandémie de coronavirus.

Dans une récente interview avec GQ, Alaba a expliqué qu’après un si long mandat au Bayern, il était temps de vivre autre chose dans sa carrière et que le Real Madrid a toujours été une destination de rêve pour lui, même lorsqu’il était enfant. « Après 13 ans dans le même club, je me suis demandé comment les choses devaient se passer. L’avant-dernière saison a été la meilleure de l’histoire du FC Bayern, nous avons remporté six titres. Je me suis demandé ce que je voulais faire. Et finalement j’ai décidé de changer, de relever un nouveau défi et de ne pas choisir la facilité », a-t-il expliqué (Sport Bild).

Le Bayern n’a ménagé aucun effort pour essayer de faire en sorte qu’Alaba reste au club. Beaucoup de bruit était sorti suggérant que les exigences salariales d’Alaba étaient bien trop élevées pour ce que le Bayern était prêt à offrir pour lui faire signer une prolongation de contrat, mais il était assurément décidé qu’il voulait enfin vivre quelque chose de différent pendant qu’il était toujours au plus haut niveau. Même une augmentation de salaire significative n’aurait peut-être pas suffi à le convaincre de rester plus longtemps. Du point de vue du Bayern, c’était toujours une perte énorme de perdre un joueur de la stature et de la qualité d’Alaba sur un transfert gratuit après avoir tout essayé pour le faire rester.

Photo par Alexander Hassenstein/.

Lorsque le Real Madrid vient appeler votre nom, Alaba a échappé à, c’est une opportunité incroyablement difficile de laisser passer la taille historique du club. « Quand vous grandissez avec le football, vous savez que le Real Madrid est le plus grand club du monde, donc rien ne m’a surpris quand je suis venu ici », a déclaré Alaba. « Le Real Madrid fait toujours la une des journaux lorsque vous avez quelque chose à voir avec le football. J’ai toujours faim et j’aspire au maximum, donc je pense que je suis dans la meilleure position possible pour atteindre des objectifs personnels et partagés », a-t-il poursuivi.

Jusqu’à présent, l’international autrichien a disputé un total de 22 apparitions dans toutes les compétitions pour le Real Madrid avec deux buts et trois passes décisives, ayant joué principalement comme défenseur central, avec quelques camées à l’arrière gauche. Son affichage le plus récent est venu sous la forme de la victoire 2-0 du Real sur l’Atletico Madrid dans le derby de Madrid, où il a exceptionnellement bien réussi à faire taire Antoine Griezmann, Joao Felix, Matheus Cunha et Luis Suarez. Il ne montre aucun signe de ralentissement à aucun moment dans un proche avenir.

Photo de Burak Akbulut/Agence Anadolu via .