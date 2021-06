David Alaba joue 120 minutes dans la défaite 2 – 1 de l’Autriche contre l’Italie en quarts de finale

Ce sera peu de consolation pour David Alaba, mais le défenseur du Real Madrid a eu une solide performance défensive lors de la défaite 2 à 1 de l’Autriche contre l’Italie lors du match de quart de finale de l’Euro 2020 d’aujourd’hui.

Alaba a commencé comme arrière gauche dans le 4-2-3-1 de Franco Foda et a joué un rôle plus conservateur que celui qu’il a joué dans les phases de groupes lorsqu’il était plus fortement impliqué dans l’attaque. Alaba n’a pas autant rejoint l’offensive aujourd’hui, réservant son énergie pour assurer la préservation de l’Autriche contre les attaques offensives de Domenico Berardi et Nicolo Barella.

Défensivement, Alaba a eu la tâche difficile sur plusieurs séquences de marquer l’un des deux joueurs italiens, et sa performance aujourd’hui sur la défensive était meilleure que contre l’Ukraine lors du dernier match des phases de groupes. À deux reprises, Alaba a intercepté un ballon dangereux de Lorenzo Insigne dans la surface, et à la 25e minute, l’Autrichien a lancé un défi de sauvetage sur Barella qui était en pause.

Mais Alaba restera frustré par la façon dont le match s’est déroulé en prolongation. Il était trop étroit pour couvrir le passage en diagonale du buteur Federico Chiesa qui a débloqué le but des Italiens à la 95e minute, et Alaba a peut-être pensé qu’il aurait pu aider à couvrir le tir de Chiesa mieux que lui.

Offensivement, Alaba a eu quelques bonnes courses avec le ballon et, comme toujours, s’est montré à la fois sur le chevauchement et le sous-lap. Il a également eu une impressionnante tête au deuxième poteau où il a dominé le défenseur italien Giovanni di Lorenzo pour mettre en place Marko Arnautovic, qui a marqué, mais a finalement été hors-jeu d’un cheveu.

Pas de chance pour Alaba et l’Autriche ce soir, mais les fans du Real Madrid pourraient trouver un peu de réconfort en sachant que leur nouvelle recrue se reposera un peu plus longtemps avant la saison.

La carte thermique de David Alaba avec l’Italie. L’Autrichien avait 93 touches.