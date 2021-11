David Alaba joue à 90 dans la victoire de 4 à 2 de l’Autriche sur Israël

David Alaba et l’Autriche ne se sont pas facilité la tâche, mais après avoir été menés à deux reprises dans le match d’aujourd’hui à domicile contre Israël, ils ont finalement attrapé le vainqueur à la 72e minute pour se mettre à égalité de points avec Israël lors du match de qualification pour la Coupe du monde du Groupe F ce soir. .

Le Danemark s’est déjà enfui avec ce groupe (neuf victoires sur neuf, avec un maximum de 27 points), tandis que l’Ecosse occupe confortablement la deuxième place avec 20 points. Israël était troisième avec 13 points et l’Autriche était déjà éliminée de la Coupe du monde. Avant de gagner ce match, ils suivaient Israël de trois points – bon pour la quatrième place du groupe. Ils n’ont aucune chance de terminer au-dessus de la troisième place.

Alaba a débuté en tant qu’arrière gauche de l’Autriche ce soir et était, comme toujours, important en tant que principal progresseur de balle de l’équipe par l’arrière. Il a effectué de nombreux bons centres qui ont été dégagés et a également presque obtenu une passe décisive d’un coup de pied arrêté bien frappé à la 56e minute. Il s’est continuellement montré comme un exutoire et a cherché à jouer rapidement 1-2 dans le demi-espace gauche.

Cependant, Alaba a également eu du mal. Il a eu deux mauvais cadeaux (ce qui finalement Israël ne représentait pas grand-chose), et s’est également endormi en concédant le deuxième but d’Israël, où il a laissé Dor Peretz le décoller et s’ouvrir pour marquer au deuxième poteau d’un corner.

La carte thermique de David Alaba contre Israël. Comme vous pouvez le voir, il a passé beaucoup de temps dans la moitié de terrain adverse.

Alaba a terminé le match avec 82 touches, quatre passes clés, un tir, deux dribbles terminés et une précision de passe de 89,1%.