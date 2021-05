David Alaba se souvient des journées de la jeunesse au Bayern Munich et quels joueurs comprennent son «viennois»

David Alaba quittera le Bayern Munich dans quelques semaines à peine, mais il gardera le souvenir de tout ce qu’il a aidé le club à accomplir au fil des ans.

Depuis le temps qu’il a passé sur le campus en tant que jeune joueur jusqu’à maintenant, Alaba a apprécié chaque moment.

«Je suis venu ici à 16 ans en provenance de Vienne et maintenant nous regardons en arrière près de la moitié de ma vie, 13 ans plus tard», a déclaré Alaba dans une interview avec le magazine 51 (telle que capturée par FCBayern.com). “Cela dit vraiment tout. Le club est ma famille, ma maison, mon endroit spécial.

David Alaba a fait sa marque en tant que jeune joueur du Bayern Munich.Photo par Alexandra Beier / Bongarts / .

Alaba s’est souvenu de ces premiers jours et lorsqu’on lui a demandé à quoi il ressemblait à l’époque, le vétéran a ri.

«Certainement un peu coquin. Mais aussi un garçon qui n’a jamais renoncé à croire en ses grands rêves et je voulais vraiment y arriver », a déclaré Alaba. «La vue de ma chambre donnait sur le terrain de la première équipe. J’ai regardé les séances d’entraînement à travers ma fenêtre tous les jours et j’ai décidé de faire tout ce que je pouvais pour que mon rêve devienne réalité.

L’une des particularités d’Alaba était son dialecte viennois, qui laissait certains coéquipiers deviner ce qu’il disait au fil des ans. À un moment donné, Thomas Müller était le meilleur pour déchiffrer ce que disait Alaba, mais maintenant la plupart des Bavarois «comprennent».

«Au final, il y en avait de plus en plus qui me comprenaient. Même Jérôme [Boateng] me comprend maintenant, donc je n’ai pas à me répéter deux fois », a déclaré Alaba en riant. «Et mon ‘Bist du deppert!’ [you must be daft] est dans le vocabulaire de tous les acteurs étrangers. Léon [Goretzka] m’a récemment dit qu’il trouvait vraiment difficile à chaque fois que je revenais de l’équipe d’Autriche. Ensuite, j’ai besoin de quelques jours pour m’acclimater. »

Au final, Alaba souhaite que le Bayern Munich poursuive son succès, même si nous ne serons pas là pour le célébrer.

«Seulement le meilleur. Ce club restera toujours dans mon cœur », a déclaré Alaba. «Je suis incroyablement reconnaissant. Je souhaite que le FC Bayern continue d’écrire une belle histoire à succès. Et pour être honnête, je n’ai aucun souci pour ce club là-bas.