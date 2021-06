David Alaba s’ouvre sur son départ du Bayern Munich et sa décision de rejoindre le Real Madrid

Comme nous le savons tous, David Alaba a quitté le Bayern Munich cet été et a rejoint l’un des clubs les plus décorés au monde, le Real Madrid. Alaba a passé toute sa carrière professionnelle à jouer pour le Rekordmeister, à l’exception du prêt d’un an à Hoffenheim. Maintenant, il parle via Daily Mail de la décision de rejoindre Los Blancos.

“J’ai mes idées, et le Real Madrid était en tête de ma liste, alors j’ai décidé d’y aller”, a déclaré le défenseur autrichien en insistant sur le fait que le mouvement n’était pas une question d’argent. Alaba était également lié à Liverpool et a déclaré: «Cela (spéculation de transfert) est une motivation. Motivation pour tous les joueurs qui sont liés à certaines équipes de Premier League ou d’autres clubs. Ils peuvent se représenter ici à ce tournoi, donc c’est une motivation supplémentaire plutôt qu’une distraction.

Les pourparlers de renégociation du contrat de David Alaba resteront l’un des pires de l’histoire du Bayern. Premièrement, le Bayern n’a rien gagné grâce au transfert, et deuxièmement, il y avait un spectacle de cirque médiatique en cours, les deux PDG du Bayern appelant le père et l’agent d’Alaba, Pini Zahavi.