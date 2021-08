David Allen retire les gants

David Allen (18-5-2, 15 KO), un poids lourd britannique de 29 ans qui a annoncé sa retraite en 2020, a décidé de boxer à nouveau

“The White Rhino” a battu Dorian Darch avant la limite en février 2020 et a décidé de prendre sa retraite des mois plus tard, juste avant son prochain combat. Il a fait valoir qu’il avait éprouvé une peur de la boxe, surtout après sa précédente défaite contre David Price, et qu’il ne voulait pas continuer à être touché à la tête. On dit, bien que personne n’ait voulu le rendre officiel, qu’Oleksandr Usyk l’a assommé durement lors d’une séance d’entraînement et c’est ce qui a déterminé le retrait.

Désormais, le charismatique Allen, un bon combattant venu disputer, et égaliser, le titre ou box des poids lourds du Commonwealth et tenir la distance avec Dillian Whyte, reviendra le 27 août contre le vétéran italien Andrea Pesce (7-13-3, 2 KO), six tours. En fonction de ses performances et de ses sensations, il restera actif ou repartira à la retraite.