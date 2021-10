David Amess: Boris annonce que Queen donnera le statut de ville de Southend en hommage final | Politique | Nouvelles

Rendant hommage au député de Southend West aux Communes, le Premier ministre a partagé des anecdotes sur la longue campagne des conservateurs pour obtenir le statut de ville de Southend.

Il a milité pendant plus de 20 ans pour que la ville balnéaire soit reconnue à l’honneur.

M. Johnson a déclaré aux députés: « Le passage de 72 heures n’a pas fait grand-chose pour atténuer le choc et la tristesse que nous avons tous ressentis lorsque nous avons appris la mort tragique et insensée de Sir David Amess.

« Cette maison a perdu un serviteur inébranlable, nous avons perdu un cher ami et collègue, et Julia et ses enfants ont perdu un mari aimant et un père dévoué.

« Rien que moi ou quelqu’un d’autre ne puisse dire ne peut atténuer la douleur, le chagrin, la colère qu’ils doivent ressentir dans ces moments les plus sombres. »

Sir David a été horriblement tué vendredi lors d’une réunion avec des électeurs à Leigh-on-Sea.

Le député de 38 ans organisait l’une de ses chirurgies régulières pour aider à résoudre les problèmes et les préoccupations des électeurs lorsqu’il a été poignardé à plusieurs reprises.

Il est mort sur les lieux.

Un homme de 25 ans a été arrêté pour suspicion de meurtre et la police considère l’attaque comme un incident terroriste potentiel.

La mort de Sir David, cinq ans seulement après l’assassinat du député travailliste Jo Cox, a relancé un débat sur la sécurité des politiciens.

Au cours du week-end, la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré qu’elle envisageait d’offrir une protection politique aux députés lorsqu’ils rencontraient des membres du public.

« Il ne s’agit pas d’attendre deux semaines, trois semaines, quatre semaines ; ce sont des mesures de protection immédiates », a-t-elle déclaré à Sky News.

« Nous devons combler toutes les lacunes, fondamentalement, là où nous pensons qu’il y a des inquiétudes. »

Après les hommages aux Communes, il y aura une procession à l’église Sainte-Marguerite pour un service commémoratif pour le père de cinq enfants.

Plus à venir…