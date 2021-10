David Amess : Indignation alors que de vils graffitis du « club de chasse conservateur » apparaissent dans l’Essex | Royaume-Uni | Nouvelles

Les mots, peints à la bombe en blanc, se lisent comme suit : « TORY MP HUNTING CLUB ». Les graffitis, repérés par les utilisateurs du parc dans l’Essex, ont été peints sur le mur d’un viaduc ferroviaire près de la rivière à Central Park, Chelmsford – à seulement une demi-heure de route de l’endroit où le député de Southend West a été assassiné.

Ce n’est pas la première fois que des graffitis sont vus dans Central Park.

Des messages anti-confinement, tels que « POLICE STATE 1984 », ont fréquemment été repérés sur le même mur au cours de l’année dernière.

Sir David Amess, 69 ans, a été poignardé à mort peu après midi vendredi dernier lors d’une opération de circonscription à Leigh-on-Sea.

Il est décédé à l’église méthodiste de Belfairs, où se déroulait l’opération.

Le ministre de l’Intérieur Priti Patel a demandé à toutes les forces de police de revoir les dispositions de sécurité pour les députés « avec effet immédiat », a déclaré un porte-parole du ministère de l’Intérieur.

Sir Lindsay Hoyle, président de la Chambre des communes, a également déclaré que la sécurité du député devrait être examinée.

Il a déclaré que la mort de Sir David « enverrait une onde de choc à travers la communauté parlementaire et l’ensemble du pays », déclarant à Newsnight de BBC Two que la police contactait tous les députés pour vérifier leur sécurité et les rassurer.

Sir David, qui était marié et père de cinq enfants, est le deuxième député en exercice à être tué au cours des cinq dernières années, après le meurtre du député travailliste Jo Cox en 2016.

Le chef de la division des crimes spéciaux et de la lutte contre le terrorisme du CPS, Nick Price, a déclaré : « Nous soumettrons au tribunal que ce meurtre a un lien avec le terrorisme, à savoir qu’il avait des motivations à la fois religieuses et idéologiques.

« Il a également été inculpé de préparation d’actes terroristes.

« Cela fait suite à un examen des preuves recueillies par la police métropolitaine dans le cadre de son enquête. »

Une date provisoire de procès avait été fixée au 7 mars.

La famille de Sir David a visité l’église méthodiste de Belfair lundi matin.

Sa femme, Julia Amess, a été vue en train de lire les dizaines de messages laissés avec des fleurs à l’extérieur de l’église.

Boris Johnson et Sir Keir Starmer faisaient partie de ceux qui ont laissé des fleurs avec des messages personnels sur Sir David au cours du week-end.

Parlant de Sir David, M. Johnson a déclaré qu’il avait « un bilan exceptionnel d’adoption de lois pour aider les plus vulnérables ».

« David était un homme qui croyait passionnément en ce pays et en son avenir. Nous avons perdu aujourd’hui un excellent fonctionnaire et un ami et collègue très apprécié », a-t-il ajouté.