David Amess : L’Iran suscite l’indignation avec une raillerie malsaine selon laquelle le député conservateur était un « partisan du terrorisme » | Politique | Nouvelles

Le député de Southend West était un fier partisan de la promotion de la démocratie en Iran lorsqu’il était au Parlement. Il a co-présidé le British Iran Freedom Committee et a régulièrement parlé des violations des droits humains dans ce pays du Moyen-Orient.

Sir David a soutenu l’Organisation des Moudjahidine du peuple (MEK) qui fait campagne pour la démocratie en Iran depuis près de quatre décennies.

Le député a été mortellement poignardé alors qu’il rencontrait des électeurs la semaine dernière, ont déclaré les médias d’État de la République islamique : « David Amess, un député britannique, a été poignardé à mort vendredi. Outre ses positions de droite et son soutien au Brexit, il avait souligné qu’il était honoré de soutenir le groupe terroriste MEK. »

Il a ajouté qu’il ne s’était « jamais excusé » d’avoir soutenu le MEK et qu’il avait continué à le faire jusqu’à sa mort.

Leur description de Sir David comme un partisan du terrorisme intervient alors qu’Ali Harbi Ali, 25 ans, a comparu devant le tribunal pour le meurtre lié au terrorisme du député.

Ali Harbi Ali, de Londres, a été inculpé de meurtre et de préparation d’actes de terrorisme, a annoncé jeudi le Crown Prosecution Service.

Il a été placé en détention provisoire à l’issue de l’audience de 13 minutes.

Auparavant, Nick Price, du CPS, avait déclaré : « Nous soumettrons au tribunal que ce meurtre a un lien avec le terrorisme, à savoir qu’il avait des motivations à la fois religieuses et idéologiques.

Le Conseil national de la Résistance iranienne, une organisation politique cherchant à démanteler le régime actuel à Téhéran, a qualifié les propos des médias d’État iraniens de « totalement odieux ».

Le porte-parole Shahin Gobadi a déclaré à Express.co.uk : « La conduite de la théocratie au pouvoir en Iran concernant le meurtre tragique de Sir David Amess est totalement odieuse.

« Cela montre et manifeste encore une fois la nature anti-humaine et épouvantable des dirigeants de Téhéran qui ont le plus grand nombre d’exécutions par habitant au monde. »

Lundi, les partisans de la démocratie iranienne se sont réunis sur la place du Parlement à Westminster pour rendre hommage à Sir David.

Ils bordaient la route alors que les députés se réunissaient à l’église St Margaret pour un service commémoratif à la mémoire de Sir David.

L’après-midi a été passé par des députés rendant hommage à leur collègue, le Premier ministre Boris Johnson annonçant que Southend se verrait accorder le statut de ville, en reconnaissance de sa campagne de plusieurs décennies pour que la ville balnéaire reçoive cet honneur.

Le Premier ministre a déclaré à la Chambre : « Je suis heureux d’annoncer que Sa Majesté a convenu que Southend se verra accorder le statut de ville qu’elle mérite si clairement.

« Le fait que Sir David ait passé près de 40 ans dans cette Assemblée mais pas un seul jour dans un cabinet ministériel ne révèle tout sur ses priorités.

« Ce n’était pas un homme en admiration devant cette chambre, ni un homme qui recherchait le patronage ou l’avancement.

« Il voulait simplement servir les habitants d’Essex, d’abord à Basildon, puis à Southend.

« Et c’est en servant ses électeurs qu’il a été si cruellement tué. »