David Amess Poignardé : La police britannique appelle l’attaque à un « incident terroriste »

Le chef du parti travailliste Keir Starmer et le Premier ministre Boris Johnson tiennent des fleurs à leur arrivée sur les lieux où le député britannique David Amess a été poignardé à mort à Leigh-on-Sea, au Royaume-Uni (Peter Nicholls/.)

La police britannique a déclaré que le coup de couteau mortel du député conservateur Sir David Amess était un « incident terroriste » vendredi soir.

« Le coup de couteau mortel à Leigh-on-Sea a été déclaré ce soir comme un incident terroriste, l’enquête étant menée par la police antiterroriste », a déclaré le département de la police métropolitaine de Londres dans un communiqué. « Les premières enquêtes ont révélé une motivation potentielle liée à l’extrémisme islamiste. »

La police a déclaré avoir arrêté un suspect de 25 ans qui est actuellement détenu dans un commissariat d’Essex.

« On pense qu’il a agi seul, et nous ne recherchons personne d’autre en lien avec l’incident pour le moment », a déclaré la police. « Cependant, les enquêtes sur les circonstances se poursuivent. »

Amess a été attaqué lors d’une réunion avec des électeurs dans une église de la ville de Leigh-on-Sea, à l’est de Londres. Le législateur, qui siégeait au Parlement depuis 1983, était marié et père de cinq enfants.

Amess « était l’une des personnes les plus gentilles, les plus gentilles et les plus douces de la politique », a déclaré vendredi le Premier ministre Boris Johnson dans un communiqué. « Nous avons perdu aujourd’hui un bon fonctionnaire.

Johnson et le chef du parti travailliste de l’opposition Keir Starmer se sont rendus samedi à Leigh-on-Sea pour rendre hommage à Amess.

L’attaque d’Amess était le deuxième meurtre d’un homme politique britannique en cinq ans. En 2016, un homme aux sympathies suprémacistes blanches a assassiné la députée travailliste Jo Cox.

Les législateurs britanniques ne bénéficient pas d’une protection policière armée en dehors du Parlement.

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.

Zachary Evans est rédacteur de nouvelles pour National Review Online. C’est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.

Lien source