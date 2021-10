David Amess tuant des nouvelles: des députés «vulnérables» ont émis un avertissement de sécurité sévère | Royaume-Uni | Nouvelles

Philip Grindell, fondateur et PDG de la société de renseignement de protection Defuse Global, a exhorté les députés à utiliser toutes les options de sécurité à leur disposition à la suite de la mort tragique de Sir David Amess. Le député conservateur Sir David Amess est décédé peu après midi vendredi à la suite d’une brutale attaque au couteau lors d’une réunion de routine avec ses électeurs à Leigh-on-Sea, dans le sud de l’Essex. L’homme de 69 ans a été agressé à l’église méthodiste de Belfairs alors qu’il effectuait l’une de ses interventions chirurgicales hebdomadaires dans sa circonscription.

Un homme de 25 ans a été arrêté peu après l’arrivée des policiers sur les lieux et un couteau a été retrouvé.

L’horrible incident a envoyé des ondes de choc à travers Westminster et a soulevé des questions sur la sécurité des députés, le ministre de l’Intérieur Priti Patel ordonnant un examen des dispositions de sécurité pour les députés.

M. Grindell a déclaré: « Nous devons nous assurer qu’ils prennent toutes les mesures de sécurité auxquelles ils ont droit, car cela contribuerait grandement à garantir qu’ils sont tous plus en sécurité. »

Defuse a été présenté au parlement en 2016 pour mettre en place et diriger l’équipe qui enquête sur tous les abus et menaces proférés contre les politiciens et pour gérer la sécurité renforcée à la suite du meurtre horrible de Joe Cox.

M. Grindell a expliqué comment les conseils donnés aux députés ont changé après que Mme Cox a été attaquée et tuée alors qu’elle se rendait à une opération chirurgicale de circonscription.

Il a déclaré: « Nous leur avons conseillé de changer leur façon de fonctionner.

« Nous leur avons conseillé d’arrêter les réunions éphémères ; alors traditionnellement, parfois [MPs would] s’asseoir dans un pub et avoir des réunions ou ailleurs.

« Et nous sommes passés à des réunions de rendez-vous où nous avons dit non, vous devriez avoir un point de rencontre et partout où vous rencontrez des gens est sur rendez-vous, donc vous savez qui vient et pourquoi.

« Maintenant, vous ne pouvez assister à ces réunions que si vous êtes un électeur local afin que vous sachiez que c’est la première chose et ensuite, si vous aviez un lieu de réunion permanent, nous mettrons la sécurité autour de cela, y compris des portes que vous ne pourrez franchir que si vous ont été autorisés à passer et des systèmes d’alarme.

« Nous leur avons appris à aménager leur bureau pour qu’ils soient moins vulnérables, ils ont même introduit des agents de sécurité pour les réunions de circonscription.

« Le défi était que beaucoup d’entre eux n’ont tout simplement pas suivi nos conseils et ont choisi d’ignorer ces conseils. »

Pour certains députés, cela serait dû au fait qu’ils vivaient dans des zones rurales, ce qui les obligeait à se déplacer pour interagir avec leurs électeurs, tandis que d’autres craignaient qu’une sécurité excessive les rende moins accessibles.

M. Grindell a expliqué que chaque politicien bénéficie d’un niveau de sécurité de protection à son domicile et dans ses bureaux de circonscription, qui comprend des portes et des fenêtres de protection, des serrures, des alarmes et des lumières.

Mais les chirurgies de circonscription placent les politiciens dans une position particulièrement «vulnérable» car ils sortent des zones de protection et diffusent leur emplacement.

M. Amess avait précédemment commenté le meurtre de Mme Cox et ses effets sur la conversation autour de la sécurité des députés.

Il a écrit : « Nous nous rendons tous facilement disponibles pour nos électeurs et avons souvent affaire à des membres du public qui ont des problèmes de santé mentale.

« Cela pourrait arriver à n’importe lequel d’entre nous. Le meurtre de Jo Cox était encore totalement inattendu.

« Elle était députée depuis très peu de temps, ayant été élue en mai 2015.

« Il ne fait aucun doute qu’à la suite de cela, la plupart des membres ont modifié ou changé la façon dont ils interagissent avec le grand public. »

Lorsqu’on lui a demandé quelle serait la situation de sécurité idéale pour les chirurgies de circonscription, M. Grindell a expliqué que chaque chirurgie aurait lieu dans un endroit désigné et approuvé avec des portes et des fenêtres renforcées.

Il y aurait également d’autres mesures de sécurité en place, telles que des gardes de sécurité postés dans ou autour de la chirurgie, des rendez-vous nommés uniquement et devant être autorisés à entrer dans le bâtiment plutôt que de pouvoir entrer librement.

M. Grindell a ajouté qu’il y avait un argument solide à faire valoir selon lequel une diligence raisonnable supplémentaire devrait être exercée sur chaque personne avant qu’elle ne soit nommée.

Il a rejeté les suggestions selon lesquelles la police devrait être stationnée à l’extérieur de chaque chirurgie, car cela dissuaderait les personnes présentes de parler de la police à leur député.

Il a dit : « Je m’attendrais à ce que si [MPs] n’ont pas actuellement d’agents de sécurité en dehors de leurs cabinets, je m’attendrais à ce qu’ils saisissent cette opportunité et toutes les autres mesures de sécurité mises à leur disposition – encore une fois, ils devraient tous les avoir. «