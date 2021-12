David Archuleta, ancien d’« American Idol », admet qu’il a « perdu le contrôle » de sa vie après une série de téléréalité

L’ancien d’American Idol, David Archuleta, révèle son expérience d’adolescent qui a gagné le cœur de millions de personnes alors qu’il travaillait sur l’émission de compétition. sur une nouvelle voie musicale.

Dans une nouvelle interview avec Variety Magazine, le chanteur a parlé de son parcours dans American Idol, affirmant qu’il « se sentait tellement déconnecté de tout » à l’époque. « Par exemple, 13 ans plus tard, je reconstitue ce qui se passait réellement. Mais c’est toujours un processus parce que je ne comprends toujours pas pourquoi les gens étaient si intéressés », a-t-il déclaré au média.

« Je pense que j’étais juste en mode protection tout le temps », dit-il. « Si quoi que ce soit, je mettais un mur entre moi et tout le monde. »

Quant à ce que le mur aurait pu protéger, explique le média, était lié à sa sexualité. Archuleta est sorti via Instagram en juin de l’année dernière, disant à ses 448 000 abonnés qu’il était bisexuel dans une longue légende qui partageait ses propres difficultés à marier sa religion et son orientation sexuelle. Le chanteur, qui vient d’une famille mormone pratiquante, ne savait pas exactement comment appeler la métamorphose qu’il subissait en tant que jeune adolescent dans la série. « Mes parents ne m’ont jamais parlé de puberté », dit-il. « Je ne savais pas ce qu’étaient les rêves humides. Je ne savais pas ce qu’étaient les excitations. Je ne savais pas que des poils allaient pousser dans certaines parties de mon corps. Tout cela m’était étranger. Je ne savais pas . Et donc j’ai paniqué. »

Il a poursuivi en disant qu’il considère certaines parties de son temps dans la série comme « traumatiques » et « misérables ». Il a rappelé au point de vente avoir plusieurs amis finalistes qui avaient fait une dépression nerveuse dans l’émission. Mais, il craint toujours de rejeter la responsabilité de tout problème mental sur l’environnement d’Idol.

« J’ai peur de rejeter la faute sur American Idol, parce que quelque chose en moi est programmé pour dire: » Je dois être reconnaissant, car où serais-je sans cela? « », a déclaré Archuleta. « Mais en même temps, j’ai parlé à d’autres candidats d’American Idol de la façon dont nous avons tous des problèmes de confiance. Par exemple : » Vous ne pouvez plus faire confiance à personne, pas même à votre propre famille. » C’est ce qu’on nous a dit. C’était comme un processus de préparation étrange, depuis la toute première audition, la façon dont ils nous parlaient, un peu comme : « Vous êtes des petits insectes impuissants. Si vous sortez de la ligne, alors vous ‘sors d’ici, et tu vas perdre cette opportunité unique dans une vie.' »