David Attenborough affirme que la nature peut jouer un rôle crucial dans le changement climatique

Après une vie passée à rapprocher le monde de la nature, l’homme de 95 ans prévient qu’il est mis en danger (Photo: EPA/BBC)

Sir David Attenborough a appelé à un «avenir meilleur et plus sauvage» à la veille du sommet sur le climat de Glasgow.

Le défenseur de l’environnement très apprécié a déclaré que les dirigeants mondiaux doivent « reconnaître le rôle de la nature pour nous aider à inverser la tendance » de la crise.

Les dirigeants mondiaux entameront demain une semaine de discussions cruciales lors de la réunion de la Cop26 pour tenter de sauver les espoirs de limiter le réchauffement à 1,5 degré d’ici 2050.

L’homme de 95 ans est apparu dans un court métrage réalisé par The Wildlife Trusts for Cop26 pour souligner l’importance des écosystèmes qui stockent le carbone.

Il demande également une « action audacieuse » et un soutien aux communautés locales et aux propriétaires fonciers afin qu’ils puissent créer des espaces sauvages connectés sur terre et en mer pour protéger l’humanité.

Dans le court métrage, Sir David déclare : » La nature a été là pour nous quand nous en avions le plus besoin, mais nous avons permis à notre monde naturel et à notre climat d’atteindre un point de rupture, avec près de la moitié de notre faune britannique en déclin et certains de nos meilleurs -espèces aimées menacées d’extinction.

« Alors que l’urgence climatique s’intensifie, la menace pour la vie sur terre devient de plus en plus grande. Mais nous avons le choix d’un avenir meilleur – et plus sauvage.

Les forêts tropicales comme l’Amazonie stockent d’énormes quantités de carbone, mais elles sont menacées par le développement et les changements climatiques (Photo: .)

«Un avenir où la faune prospère aux côtés des humains. Un avenir où la nature nous aide dans la lutte contre le changement climatique.

«Nous savons que nous devons arrêter de brûler des combustibles fossiles, mais nous devons également reconnaître le rôle de la nature pour nous aider à inverser la tendance.

«Nous devons ramener la faune et les lieux sauvages à une échelle ambitieuse, créant à son tour de nouveaux moyens de subsistance et protégeant la planète pour les générations futures. Nos vies en dépendent.’

Dans le film, Sir David raconte comment la nature a des «pouvoirs extraordinaires» pour emprisonner le dioxyde de carbone et nous aider à nous protéger des conditions météorologiques extrêmes et des inondations.

Il a averti « qu’il n’est pas trop tard pour gagner le combat contre la crise climatique et naturelle », mais a déclaré « nous devons agir rapidement ».

L’historien de la nature bien-aimé fait pression pour plus d’investissements dans les environnements naturels qui compensent les émissions de carbone (Photo: PA)

Craig Bennett, directeur général de The Wildlife Trusts, a appelé le gouvernement à consacrer 1,2 milliard de livres sterling supplémentaires chaque année pour protéger les environnements naturels.

Il y a de profondes craintes que la Cop26 ne réussisse pas à produire la percée nécessaire pour maintenir les objectifs climatiques en vie.

Boris Johnson a évalué les chances de succès à pas plus de six sur 10.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();