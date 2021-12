Les paléontologues ont été étonnés par les restes préservés de deux adultes, deux jeunes et un nourrisson, qui parcouraient la Terre il y a environ 200 000 ans, dans une carrière de gravier, près de Swindon. En outre, ils ont également déterré des outils préhistoriques utilisés par les Néandertaliens pour chasser ces bêtes gigantesques sur le même site. Étant donné qu’ils n’ont fouillé qu’une fraction du site, les archéologues pensent qu’ils ont peut-être trouvé un trésor de fossiles préhistoriques.

Outre la découverte des mammouths, ils ont également trouvé plusieurs créatures de différentes tailles.

Certains des plus gros fossiles comprennent des élans de l’ère glaciaire, qui étaient deux fois plus gros que leur descendant moderne, avec des bois de 10 pieds de diamètre.

Pendant ce temps, il y avait une variété de petites créatures, notamment des graines, des escargots d’eau douce, des bousiers, du pollen et des fossiles de plantes, tous conservés sur le site.

Ces découvertes offriront désormais des indices sur la façon dont nos ancêtres néandertaliens vivaient dans les conditions difficiles de la Grande-Bretagne de l’ère glaciaire, une période de la préhistoire dont on sait peu de choses.

Les découvertes extraordinaires seront explorées dans un documentaire de BBC One, Attenborough and the Mammoth Graveyard, qui sera diffusé le 30 décembre, dans lequel Sir David Attenborough et le biologiste évolutionniste Ben Garrod se joignent aux archéologues de DigVentures pour filmer les fouilles.

Le professeur Garrod l’a décrit comme l’une des découvertes les plus importantes de la paléontologie britannique.

Il a dit que si l’étrange os de mammouth apparaît souvent, il est « incroyablement rare » de trouver des squelettes aussi complets.

S’adressant à l’Observer, il a ajouté: « Là où ces mammouths reposent dans le sol, c’est exactement là où ils sont morts il y a un quart de million d’années – à côté de choses incroyables comme des outils en pierre et les escargots qu’ils ont foulés aux pieds. »

Lisa Westcott Wilkins de DigVentures, une entreprise sociale d’archéologie, a déclaré : « Les sites archéologiques de cette période sont rares et essentiels pour comprendre le comportement des Néandertaliens en Grande-Bretagne et en Europe.

« Pourquoi tant de mammouths sont-ils morts ici ? Les Néandertaliens auraient-ils pu les tuer ? Que peuvent-ils nous dire sur la vie dans la Grande-Bretagne de l’ère glaciaire ?

« La gamme de preuves sur ce site nous donne une chance unique de répondre à ces questions. »

Les chercheurs pensent que cette découverte remonte à environ 220 000 ans.

À l’époque, la Grande-Bretagne était encore occupée par les Néandertaliens pendant une période interglaciaire plus chaude connue sous le nom de MIS7.

Cette période avait été marquée par sa plaine luxuriante et fertile qui attirait à la fois les animaux et les humains poussés vers le sud par la baisse des températures.

Les premiers mammouths préhistoriques sont venus d’Afrique il y a environ cinq millions d’années.

Cette espèce particulière, le mammouth des steppes, était la plus grande d’entre elles et pesait jusqu’à 15 tonnes, soit plus de deux fois le poids d’un éléphant d’Afrique.