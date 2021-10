David Avanesyan n’a eu besoin que de deux tours pour conserver son titre européen

in

Dario Pérez

Dans l’après-midi-nuit de ce samedi, dans le cadre d’un événement organisé par Boxxer et Wasserman à Londres, David avanesian brillamment maintenu le championnat d’Europe des poids welters.

Dans ledit combat, le Russe susmentionné David avanesian (28-3-1, 16 KO) risquait sa ceinture européenne des poids welters pour la quatrième fois et a commencé à renverser son rival, les Britanniques, au premier tour. Liam Taylor (23-2-1, 11 KO), avec une main avec peu de débattement, mais une précision chirurgicale.

Avanesyan a une confiance en soi qui monte en flèche à ce stade de sa carrière, et il n’a jamais hésité à se battre au corps à corps, à l’ascenseur, les têtes unies pour que l’homme le plus fort l’emporte. Et c’est le Russe, qui a vu à quel point sa ceinture était encore sur le ventre après l’arrêt du combat au deuxième tour.

Peut-être que l’arbitre s’est précipité, car Taylor était debout et sans symptôme clair d’infériorité à ce moment-là, bien qu’il ait reçu un énorme crochet accompagné d’une main croisée. Le fait est que le combattant d’origine arménienne mérite clairement de réintégrer les poules du titre mondial des poids welters ; L’Europe l’a dépassé.

Le duel britannique chez les super-moyens entre Jamal Le Doux (8-2, 4 KO) et Marron Germain (10-0, 3 KOs) était l’égalité pour le titre d’Angleterre, et ce fut un combat plus intense que technique, qui a été favorisé 99-92 en faveur de Brown. Ce devrait être le prochain adversaire de Charlie Scofield, le champion.

Lors des matchs précédents de la soirée, les croiseurs ont gagné Richard Riakpore (11-0, 8 KO) aux points et Mikael Lawal (14-0, 8 KO) par KO, tout comme les poids moyens Linus Udofia 17-0, 9 KO) avant la limite, tous contre des adversaires coriaces, mais de tir théorique. De plus, l’ancien membre de l’équipe nationale de Grande-Bretagne a fait ses débuts ébène jones (1-0, 0 KO) sur le terrain professionnel, réussissant à s’imposer aux points.

Finalement, Chris Eubank Jr (30-2, 22 KO) n’a pas pu monter sur le ring puisque le British Boxing Board of Control, après avoir constaté des anomalies lors des précédents examens médicaux, n’a pas autorisé la participation de son rival, Anatoli Muratov.