David Ayer a partagé un art conceptuel original de Suicide Squad, avec un Joker très nu au centre de tout

La campagne #ReleaseTheSnyderCut a officiellement atteint sa conclusion, alors que les fans ont pu se rallier et convaincre Warner Bros.et DC de publier la vision originale de Zack Snyder pour Justice League. Pendant tout ce temps, une autre campagne se prépare et ne prend de l’ampleur qu’après la sortie du film de Snyder. Les fans visent maintenant à obtenir la version originale de David Ayer de Suicide Squad de 2016 (connue sous le nom de «The Ayer Cut»), et le cinéaste semble également être partant pour cela. Avec cela, il a fourni des informations sur les coulisses, en particulier en ce qui concerne le Joker. Maintenant, le réalisateur a publié un art conceptuel du célèbre méchant, et il le montre en fait nu.