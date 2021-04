]]>]]>

Zack Snyder devra peut-être voir sa vision originale pour Ligue de justice partagé avec le monde grâce à la sortie de The Snyder Cut, mais il semble que cette opportunité ne soit pas offerte à son collègue directeur du DCEU David Ayer et à sa version originale de Suicide Squad.

WarnerMedia a agi rapidement pour écraser la campagne #ReleaseTheAyerCut la semaine dernière en déclarant que la société n’avait aucune intention de développer et / ou de publier Ayer’s Suicide Squad coupé, et maintenant le cinéaste a parlé de sa frustration d’avoir son film «déchiré en lambeaux» par le studio.

«Je comprends, c’est une entreprise», a déclaré Ayer. «C’est frustrant parce que j’ai fait un drame vraiment sincère et il s’est déchiré en morceaux et ils ont essayé de le transformer enDead Pool, ce qui n’était tout simplement pas censé être. Et puis vous prenez le coup, vous êtes le capitaine du navire, mon nom était dessus. [Laughs] Même si cela ne représentait pas ce que j’ai réellement fait, je prenais toutes les balles et serais un bon soldat. J’ai fait un film incroyable. C’est un film incroyable, il a juste effrayé les dirigeants.

Dans l’état actuel des choses, nous devrons simplement croire sur parole d’Ayer à quel point sa version originale de Suicide Squad est. J’espère qu’un jour nous pourrons juger par nous-mêmes.

Suicide Squad a vu David Ayer (Fureur) dirigeant un casting qui comprenait Will Smith (Se concentrer) en tant que Deadshot, Jared Leto (Dallas Buyers Club) en tant que The Joker, Margot Robbie (le loup de Wall Street) en tant que Harley Quinn, Jai Courtney (Terminator Genisys) en tant que Captain Boomerang, Joel Kinnaman (RoboCop) comme Rick Flag, Viola Davis (L’aide) comme Amanda Waller, Cara Delevingne (Villes de papier) en tant que Enchanteresse, Adewale Akinnuoye-Agbaje (Thor: Le Monde des Ténèbres) en tant que Killer Croc, Jay Hernandez (Hôtel) comme El Diablo, Adam Beach (Drapeaux de Nos Pères) comme Slipknot, Jim Parrack (Fureur) en tant que Johnny Frost, Ben Affleck (Batman v Superman: l’aube de la justice) comme Batman, la nouvelle venue Karen Fukuhara comme Katana, Common (Selma) en tant que Monster T, Ike Barinholtz (Le projet Mindy) en tant que Captain Griggs et Scott Eastwood (Le trajet le plus long) en tant que lieutenant ‘GQ’ Edwards.

