David Banks dit que les enfants apportent des armes à feu à l’école par peur

Écoles entrantes de la ville de New York Le chancelier David Banks a déclaré vendredi que l’augmentation de la criminalité dans la ville pousse les enfants à apporter des armes à feu à l’école – parce qu’ils ont « peur » de la violence qui éclate dans leurs propres communautés.

« Eh bien, tout d’abord, je pense qu’une partie de la raison pour laquelle nous avons vu certains de ces problèmes de sécurité, et le fait que tant de jeunes portent des armes à l’école, c’est parce qu’ils ont peur », a déclaré Banks. sur NY1.

« Ils n’ont pas vraiment peur des problèmes qui se produisent dans les écoles, mais ils ont peur des problèmes qui se produisent même dans leurs communautés et des menaces, et donc les gens ont apporté des armes à l’école », a-t-il ajouté.

«Nous voulons donc nous assurer que nos jeunes sont en sécurité, non seulement dans les écoles, mais aussi dans les communautés qui les entourent.»

Banks, qui sera à la tête du système scolaire de la ville sous la direction du maire élu Eric Adams, a fait ces commentaires quelques jours seulement après l’installation d’un détecteur de métaux au lycée Susan Wagner de Staten Island à la suite de deux combats enregistrés sur vidéo et près de l’école – dont l’un impliquait une arme à feu.

L’hôtel de ville a également placé des scanners dans d’autres écoles de Big Apple à la suite d’attaques ou de combats d’armes majeurs cette année.

Pendant ce temps, le chef du syndicat des agents de sécurité scolaire, Greg Floyd, a fait pression pour une utilisation plus répandue des détecteurs de métaux, malgré les détracteurs affirmant qu’ils criminalisent les étudiants.

Des enfants ont même admis s’être armés principalement pour des raisons d’autodéfense face à la recrudescence de la criminalité.

Alors que des incidents violents – y compris des coups de couteau – se sont produits à l’intérieur des bâtiments du DOE cette année, de nombreux étudiants ont déclaré qu’ils étaient plus préoccupés par leurs déplacements vers et depuis leurs bâtiments scolaires.

Pendant ce temps, Banks a également déclaré qu’il prévoyait d’étendre les programmes doués et talentueux dans les écoles de la ville – que le maire sortant Bill de Blasio a déclaré de manière controversée qu’il souhaitait les éliminer progressivement.

«Je crois aux doués et aux talentueux – que nous devons élargir les opportunités des doués et des talentueux. Nous ne devrions pas les réduire », a déclaré Banks.

« Vous savez, le problème malheureux auquel nous sommes confrontés est que nos parents courent tous après la poignée de bons programmes qui existent. Nous devons élargir tous les programmes. Et donc ce chancelier dit que nous allons continuer à développer ces programmes. »