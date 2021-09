David Barrufet, nouvel ambassadeur de l’équipe espagnole de handball

29/09/2021 à 17h41 CEST

L’exportateur international David barrufet Il rejoindra la structure de la Fédération royale espagnole de handball (FREBM) et sera le nouvel ambassadeur de l’équipe masculine espagnole, a indiqué la fédération elle-même dans un communiqué.

Francisco Blazquez, président de la RFEBM, est parvenu à un accord avec l’ancien gardien des ‘Hispanos’ et de Barcelone par lequel Barrufet rejoindra la structure fédérative en tant qu’ambassadeur des ‘Hispanos’. En outre, il le fera pour développer des fonctions dans le modèle de gestion de la fédération et de la Coupe du monde féminine 2021, qui se tiendra en Espagne du 1er au 19 décembre.

“Je crois sincèrement que c’est un privilège de pouvoir compter sur la collaboration d’un numéro un comme David Barrufet, considéré comme l’un des meilleurs gardiens de l’histoire de notre sport, qui peut apporter expérience et connaissances à nos hispaniques”, a déclaré Blazquez.

« En plus de sa valeur ajoutée en gestion, il devrait nous aider à continuer à progresser et à aborder de nouveaux projets qui améliorent le handball espagnol »a ajouté le président de la RFEBM.

Barrufet accumule un large palmarès dans sa carrière sportive, dans lequel se distingue la réalisation de la première Coupe du monde de l’histoire de notre pays en Tunisie en 2005. De plus, il a deux médailles de bronze aux Jeux Olympiques (Sydney 2000 et Pékin 2008 ) , trois médailles d’argent aux Championnats d’Europe (Suisse 2006, Italie 1998 et Espagne 1996), et la médaille de bronze continentale en Croatie 2000.

Avec Barcelone, club dans lequel il a joué toute sa carrière sportive -27 ans au total-, il a remporté au total 70 titres, dont sept Coupes d’Europe.

De même, Barrufet est avec 280 sélections le deuxième joueur avec le plus d’apparitions, seulement dépassé par Raúl Entrerríos.