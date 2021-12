David Bascuñana et Claudia Gómez remportent le populaire San Silvestre Vallecana

31/12/2021 à 17:53 CET

.

Le Castillan-Manchego David Bascuñana (Cliniques de Minorque) et Madrid Claudia Gomez (Suances) a remporté ce vendredi la victoire dans le populaire San Silvestre Vallecana, qui avec une participation de 25 000 coureurs est revenu au programme après avoir été suspendu en 2020 en raison de la pandémie de covid.

Le San Silvestre Vallecana le plus chaud de l’histoire, avec 17 degrés dans le départ groupé à 16h30, avait réduit le contingent de coureurs à 25 000 dans la course populaire et 1 200 dans la course internationale, en commençant leur parcours de 10 kilomètres à côté du Santiago Bernabeu. stade pour continuer le long de la Calle de Serrano, Puerta de Alcalá, Cibeles, Atocha et, le long de l’Avenida Ciudad de Barcelona, ​​jusqu’au stade Vallecas.

Les organisateurs n’ont pas lésiné sur les mesures préventives pour sauver, en retrouvant son parcours classique, une course qui l’année précédente avait été limitée aux athlètes d’élite -et dans un circuit fermé de l’Ensanche de Vallecas- pour survivre à la pandémie.

Bascuñana, vainqueur en 2016, est allé de l’avant avec le Marocain Jaouad El Bissis, qui le matin avait atteint le podium de la Carrera del Pavo à Ciudad Real, et l’a laissé derrière lui au sixième kilomètre. les bisses Il est revenu pour l’atteindre peu avant le dernier kilomètre, mais la Ciudad Rrealeño a encore changé et est allée seule jusqu’à la ligne d’arrivée pour gagner avec un nouveau record de la course populaire (29:13)

les bisses, un globe-trotter des courses espagnoles populaires (en 2019, il a remporté 51 des 59 qu’il a courues), a franchi la ligne d’arrivée cinq secondes plus tard. Il avait le précédent record de test populaire à 29:31. Luis Agustin Escriche complété le podium avec un temps de 30:30.

« J’ai été surpris qu’il me rattrape dans le dernier kilomètre, mais il me restait encore de la force. Nous avons couru très vite depuis le départ, d’où le nouveau record », a déclaré l’athlète de Pedro Munoz.

Chez les femmes, le résultat ne faisait aucun doute depuis le début : Claudia Gómez, 19 ans et donc encore junior, a dominé l’épreuve de bout en bout et s’est imposée avec un temps de 34:10, également un record en carrière. populaire. « Ce fut une journée fabuleuse pour courir. Je veux continuer à chercher mon toit et j’espère que lorsque je le trouverai, je pourrai être fière de l’atteindre », a-t-elle déclaré.

roumain Cristina Giurcanu, vainqueur en 2017, est arrivé deuxième, comme lors de l’édition précédente, avec un temps de 35:16, suivi de Lorena Lorenzo, qui a répété la troisième place avec 35:54.