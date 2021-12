David Beckham a un contrat à vie avec adidas, mais son fils Romeo signe avec ses rivaux Puma alors qu’un adolescent révèle que Neymar et la légende d’Arsenal Thierry Henry sont des inspirations

Romeo Beckham a signé un partenariat à long terme avec Puma alors qu’il se prépare pour sa deuxième saison avec l’équipe affiliée de l’Inter Miami Fort Lauderdale CF.

Il peut y avoir des conflits dans la maison Beckham car le père David a un contrat à vie avec ses rivaux adidas.

Beckham a signé un contrat à vie avec adidas en 2003

En 2003, le héros du Real Madrid de l’époque a reçu 115 millions de livres sterling pour signer l’accord – l’un des plus gros accords jamais conclus dans le sport.

L’histoire entre adidas et Puma remonte à la querelle entre les frères Rudolf et Adolf Dassler – qui ont créé des entreprises de chaussures rivales en Allemagne.

Tous deux sont devenus deux des plus grandes marques de sport au monde.

Roméo, 19 ans, portera les chaussures de football Puma FUTURE Z 1.2 et a déclaré : « Les chaussures FUTURE Z correspondent parfaitement à mon jeu. Ils sont légers pour que je puisse utiliser mon rythme et mon agilité, mais ils accrochent aussi incroyablement le ballon pour que je puisse dribbler et passer efficacement.

Romeo Beckham est désormais un athlète Puma

Beckham Jr a commencé sa carrière avec l’équipe affiliée de l’Inter Miami Fort Lauderdale

« J’adore les couleurs du pack Under the Lights, qui combine mes passions de la mode et du football. »

Inspiré par plusieurs modèles du jeu, Roméo a ajouté : « Neymar est incroyable et j’adore le regarder jouer, il m’a envoyé un message quand il m’a vu porter Puma… cela a fait ma journée.

« Thierry Henry a toujours été l’un de mes joueurs préférés, certains des buts qu’il a marqués étaient incroyables.

« S’il y avait deux joueurs dont j’aimerais avoir la capacité, ce serait Thierry et bien sûr mon père !

