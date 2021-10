Simon Jordan a accusé David Beckham d’hypocrisie et d’abus d’image contre de l’argent après être devenu ambassadeur de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La légende anglaise aurait signé un accord de 150 millions de livres sterling pour promouvoir le tournoi, qui a été nivelé par des allégations de corruption et des questions sur le bilan du Qatar en matière de droits humains depuis la décision controversée de la FIFA de laisser le pays accueillir le pays en 2010.

Beckham s’est rendu au Qatar pour le match de demi-finale de la Coupe du monde des clubs de la Fifa au stade international Khalifa en 2019

Amnesty International a exhorté l’homme de 46 ans à remédier aux circonstances «profondément préoccupantes» au Qatar, où les travailleurs migrants construisant des stades de la Coupe du monde auraient subi des conditions épouvantables et où les relations homosexuelles sont illégales.

Le travail de Beckham avec l’UNICEF et d’autres causes humanitaires, ainsi que sa carrière de footballeur et sa célébrité, font de lui l’une des personnalités sportives les plus populaires au monde.

Et l’ancien chef du Crystal Palace, Jordan, pense que l’ancien capitaine des Trois Lions approuve quelque chose qui s’oppose directement à ces supposées valeurs morales, juste pour une journée de paie lucrative.

Dans une diatribe passionnée sur talkSPORT, l’hôte de White and Jordan a déclaré: «C’est un tournoi qui est imprégné de corruption, dans un sport dont il a fait son nom, sa fortune et sa réputation, et qu’il prétend aimer.

« Donc, il ne devrait pas vraiment vouloir être trop attaché à un régime sportif qui a mis en avant un tournoi imprégné de corruption et pénétrant dans un pays en conflit avec les questions de droits de l’homme, qui marginalise certains membres de la société.

Beckham a été critiqué pour avoir fait équipe avec les organisateurs de la Coupe du monde du Qatar

« Qu’est-ce qui pousse Beckham à s’impliquer à ce point dans la promotion et la légitimation d’un événement ? David dit que c’est parce qu’il a vu des changements.

« Je ne sais pas combien de temps il a passé au Qatar. J’imagine que le changement qu’il a vu est la taille du chèque qu’ils sont prêts à faire pour lui, pour qu’il approuve et légitime un ensemble de circonstances qui ne devraient pas être légitimées.

« Il ne devrait pas être validé, ne devrait pas être peaufiné et rendu plus consommable, ne devrait pas être lavé par le sport pour que les gens oublient les principes des choses qui sont ignorées dans ces pays. »

Un porte-parole de Beckham a déclaré à talkSPORT: «Bien sûr, David voulait s’assurer qu’il était informé des faits et de toutes les préoccupations qu’il pourrait avoir pour ses amis gays, ses supporters de football et ses fans.

«Certaines des lois et croyances de la région diffèrent des siennes, mais les Qataris ont toujours dit que tout le monde serait en sécurité et le bienvenu à la Coupe du monde en 2022 et il pense que l’engagement est sincère et a vu la preuve d’un engagement proactif avec la communauté internationale. communauté LBGTQ par les organisateurs de la Coupe du monde.

La Coupe du monde aura lieu l’hiver prochain après que la FIFA se soit rendu compte que l’été serait trop chaud

Cependant, Jordan ne voit rien de sincère dans le nouveau rôle d’ambassadeur de Beckham pour le Qatar.

L’animateur de talkSPORT a ajouté: «Je pense qu’il a raison de se voir se faire accumuler. Ce n’est pas parce qu’il a vu des changements, c’est parce qu’il a vu 150 millions de livres sterling arriver.

« C’est facile de rester assis sur la touche et de suggérer ce que je ferais… mais il y a un élément d’hypocrisie à ce sujet [with Beckham]. «

Il a poursuivi: « La raison pour laquelle vous voulez Beckham n’est pas pour un concours d’orthographe, c’est parce que vous voulez utiliser l’image polie pour voir passer ce qui est vraiment là, qui est un tournoi corrompu, attribué de manière corrompue, à un régime qui a des des choses totalement inacceptables.

« Vous ne pouvez pas rester assis là et dire que vous êtes pour ceci et pour cela, et profiter de tous les avantages d’une réputation de relations publiques très soignée qui est censée s’indexer sur des causes très précieuses, qui voulait se faire chevalier, c’était apparemment déçu qu’il n’ait pas obtenu de pairie.

« Et puis suggérer que certaines choses sont justes, en échange d’un gros sac d’argent. »