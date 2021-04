David Beckham construit un héritage avec l’Inter Miami

L’Inter Miami de David Beckham est sur le point de commencer sa deuxième saison de Major League Soccer et cela pourrait être énorme pour le club.

L’ancien coéquipier de Manchester United, Phil Neville, a été nommé entraîneur après le départ de l’ancien entraîneur Diego Alonso par consentement mutuel en janvier.

GETTY

Beckham construit une dynastie dans la MLS

L’Uruguayen n’a réussi que sept victoires en 24 matches l’année dernière, pas un début étincelant pour les Herons dans leur campagne inaugurale.

Certaines équipes d’expansion mettent du temps à s’installer en MLS, mais d’autres, comme Atlanta United, ont fait des flyers, augmentant la pression sur de nombreux nouveaux arrivants pour commencer en beauté.

L’Inter Miami a terminé 10e de la Conférence Est en 2020 – sur 14 équipes – et 19e sur 26 équipes au classement général, devant de plus grands noms comme Atlanta et LA Galaxy.

Ce n’était pas le pire départ, d’autant plus que la MLS ne comporte aucune menace de relégation, mais maintenant la progression est un must pour le président Beckham, surtout s’il va vraiment attirer Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Neymar en Floride.

Messi pourrait-il finir par finir à l’Inter Miami?

«C’est sans aucun doute le type de joueurs que nous aspirons à amener dans notre club. Je pense que les fans apprécieraient vraiment cela », a récemment déclaré la légende de Manchester United et de l’Angleterre.

«Mais, vous savez, en tant que propriétaires, nous voulons des joueurs ici qui sont motivés, qui veulent gagner, et c’est notre priorité.

«Avec Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain, ce sont des joueurs qui, selon nous, ajoutent au faste et au glamour de ce qu’est le club.

«À l’avenir, nous voulons également attirer d’autres joueurs si nous avons l’occasion de faire venir de grands noms, vous avez évidemment mentionné Leo et Cristiano.

«Ils sont au sommet de leur forme depuis 15 ans grâce à leur travail acharné. Sir Alex Ferguson était un maître dans ce domaine.

«Il n’a pas toujours amené le meilleur joueur du monde. Il n’a pas toujours amené le meilleur joueur. Il a acheté le bon joueur pour le club.

« Et je pense que c’est la seule chose que je prends dans notre club, c’est que le joueur doit avoir raison. »

Higuain est l’une des attractions phares de l’Inter Miami

Pour le moment, ils ne prennent pas trop d’avance sur eux-mêmes et les bons joueurs sont ceux qui peuvent transmettre leurs compétences à une jeune génération tout en jouant leurs chants de cygne.

Alors que Neville commence son règne, ce sont Ryan Shawcross et Keiran Gibbs qui font partie des hommes signés par le club, des stars anglaises expérimentées, bien que ce dernier ne rejoigne pas avant la fin de la saison actuelle de Premier League.

Joevin Jones et Kevin Leerdam ont également été acquis pour la campagne, tandis que Daniel Sturridge est également lié au club.

Ils rejoindront l’ancienne star du Real Madrid, de la Juventus et de Chelsea Higuain à Miami, tandis que le vainqueur de la Coupe du monde Matuidi fait également partie de l’équipe capable de donner une expérience vitale à une équipe débutante.

Ce ne sera pas une révolution du jour au lendemain, en particulier avec la pandémie de coronavirus qui pose toujours des problèmes, bien que les dépenses salariales soient déjà limitées par les règles de la MLS.

Les Herons, comme tous les autres clubs, n’ont droit qu’à trois « joueurs désignés » qui peuvent être payés au-delà du plafond salarial maximal – ils ont actuellement Higuain, Rodolfo Pizarro et Matias Pellegrini.

Cette zone de l’équipe montre à elle seule le mélange de joueurs que le club recherche en ce moment.

Pizarro pourrait être à nouveau une figure clé pour le club

Pellegrini présente les affaires intelligentes menées par de nombreuses équipes de la MLS, attirant des joueurs talentueux d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale.

Ils peuvent poursuivre leur croissance et utiliser la ligue américaine comme voie vers l’Europe, tout en aidant les clubs à se battre pour la gloire.

Atlanta United a parfaitement fait cela quand ils ont signé Miguel Almiron – maintenant avec Newcastle, Hector Villalba et Josef Martinez.

Pizarro, quant à lui, est un milieu offensif de 27 ans avec des titres nationaux et internationaux à son actif avec des équipes au Mexique et en équipe nationale.

Higuain n’a pas besoin d’être présenté, même si son déclin est apparent.

Gibbs, l’ancienne star d’Arsenal, rejoindra l’Inter Miami en juillet

Lors de la nomination de Neville au poste de manager, Beckham a eu du mal à indiquer la direction dans laquelle il voulait que le club aille.

Il a déclaré: «Nous avons travaillé dur pour trouver des dirigeants qui soutiennent les valeurs que nous avons toujours voulues pour notre club, mais qui apportent également une expérience incroyable à la fois sur le terrain et sur le terrain, à l’échelle mondiale et nationale.

Messi, Ronaldo et Neymar ne viendront pas immédiatement, mais les éléments de base sont en train d’être mis en place pour créer une équipe qui ne bénéficiera que de leur ajout, sans se sentir accablée.

GETTY

Neville a décroché son premier emploi dans un club en Amérique

L’Inter Miami se présente comme « hyper-mondial – mais local » et veut être un côté « centré sur les fans et axé sur les fans ».

Il n’est pas étonnant qu’ils aient déjà trois groupes de fans « Ultras » avec « The Siege », « Southern Legion » et « Vice City 1896 » prêts à propulser l’équipe en avant une fois qu’ils seront tous autorisés à retourner dans leur arène actuelle, les 19000- capacité Inter Miami CF Stadium.

Le sol lui-même est un hommage aux détails avec lesquels le club travaille, s’appuyant sur le site d’un prédécesseur démoli, ils ont tourné leur nouvelle maison dans une configuration nord-sud pour empêcher le soleil de pénétrer dans les yeux des gardiens de but.

Le stade Inter Miami CF sera en plein essor au retour des fans

Dans deux semaines, la nouvelle campagne débutera et l’Inter Miami affrontera LA Galaxy, où Beckham a disputé cinq saisons de sa carrière après avoir quitté le Real Madrid.

Ils ont l’ancien attaquant de Manchester United, Javier Hernandez, comme l’un de leurs « joueurs désignés », mais ont également été en mesure de créer une courroie de transmission de talents et trois as locaux ont été promus dans la première équipe avant la nouvelle saison.

Cela représente un autre objectif pour l’Inter Miami qui cherche à créer un flux de talents pour compléter son équipe.

Qui sait, peut-être que Becks peut cultiver quelque chose comme la classe de 92 en Floride?

Et peut-être qu’ils aideront Lionel Messi ou Neymar alors que les Herons remportent la Coupe MLS ou le Bouclier des supporters dans les années à venir, alors que la révolution bat son plein.