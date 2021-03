David Beckham montre Anthony Joshua autour du stade Inter Miami où la légende anglaise espère accueillir Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar

La légende anglaise David Beckham a montré le champion du monde des poids lourds Anthony Joshua autour du stade de l’Inter Miami.

Le couple a posé pour une photo sur le terrain de l’Inter Miami samedi avant la nouvelle saison MLS.

Instagram @davidbeckham

Joshua a été accueilli à l’Inter Miami par Beckham

Dans une publication sur Instagram, Beckham a écrit: «Je suis tellement heureux d’avoir le champion en ville… BIENVENUE À MIAMI @anthonyjoshua @intermiamicf.»

Beckham n’est pas étranger à associer de grands noms à l’Inter Miami, le club de la MLS qu’il est copropriétaire.

Plus tôt cette semaine, la légende de Manchester United a évoqué les chances de son équipe de signer Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar.

Interrogé sur son argumentaire de vente à ces trois mégastars, Beckham a déclaré à ESPN: «Pour être honnête, ce n’est pas un argumentaire difficile. Vous dites juste «Miami» et ils disent «d’accord!» »

Beckham se prépare pour la nouvelle saison MLS avec l’Inter Miami qui débute contre LA Galaxy le 18 avril.

Il a déjà fait appel aux joueurs anglais expérimentés Kieran Gibbs et Ryan Shawcross, tout en nommant Phil Neville comme entraîneur-chef.

. – .

Beckham a de grands projets pour l’Inter Miami, fondé en 2018

Pendant ce temps, Joshua se prépare pour le plus gros match de boxe de sa carrière contre Tyson Fury.

Plus tôt ce mois-ci, les contrats ont été signés pour l’affrontement incontesté des titres mondiaux des poids lourds WBA, WBC, IBF et WBO.

Le lieu et la date n’ont pas encore été annoncés, mais le suprême de la boxe Eddie Hearn a révélé qu’il était possible d’organiser le combat historique au stade de Wembley.

Il a déclaré à talkSPORT: «Toutes choses étant égales par ailleurs, nous n’aurions même pas de conversations avec n’importe où dans le monde pour être honnête avec vous, nous serions simplement à Wembley.

«De toute évidence, c’est le plus gros combat de notre génération. C’est le moment de la carrière des deux combattants.

Tous les titres des poids lourds de boxe seront en jeu dans le méga combat

«Nous devons examiner les opportunités et avec les restrictions de foule, il est encore plus difficile de générer le type d’argent dont vous avez besoin au Royaume-Uni.

«Il y a eu quelques conversations au cours des 48 dernières heures, j’ai longuement parlé à Bob Arum lundi.

«Nous parlions de Wembley et il m’a posé des questions sur les restrictions et bien sûr je lui ai parlé des euros entrant à Wembley et je lui ai parlé de la pleine capacité d’y entrer en juin / juillet.

«Pouvons-nous avoir la pleine capacité après les euros, sorte de mi / fin juillet?

«Si nous pouvions, cela amène Londres et Wembley dans la conversation. J’adorerais trouver une excuse pour le faire au Royaume-Uni et trouver un moyen. »