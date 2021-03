David Beckham insiste sur le fait qu’il n’aurait aucun problème à organiser un transfert de l’Inter Miami à Cristiano Ronaldo, Neymar ou Lionel Messi.

Le club MLS, copropriété de Beckham et entraîné par Phil Neville, a attiré des joueurs expérimentés tels que Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain depuis leur création en 2018.

.

L’avenir de Messi à Barcelone reste incertain avec son contrat expirant cet été

.

À l’instar de Messi, l’avenir à long terme de Ronaldo à la Juventus est incertain suite à leur sortie choquée de la Ligue des champions à Porto

L’Inter Miami a également attaqué l’Angleterre pour Ryan Shawcross et l’ancien défenseur d’Arsenal Kieran Gibbs le mois dernier.

Et Beckham est convaincu que son club peut attirer les plus grands joueurs du monde, dont Ronaldo, Neymar et Messi.

Interrogé sur son argumentaire de vente à ces trois mégastars, Beckham a déclaré à ESPN: «Pour être honnête, ce n’est pas un argumentaire difficile. Vous dites juste «Miami» et ils disent «d’accord!» »

Messi et l’attaquant de la Juventus Ronaldo sont au crépuscule de leur carrière.

Pendant ce temps, Neymar, 29 ans, espère toujours remporter la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain après avoir échoué lors de la finale de l’année dernière contre le Bayern Munich.

.

Neymar est dans la fleur de l’âge et veut remporter le Ballon d’Or

Plus tôt ce mois-ci, Beckham a révélé que l’Inter Miami ciblait des joueurs de la stature de Messi et Ronaldo.

«C’est sans aucun doute le type de joueurs que nous aspirons à amener dans notre club. Je pense que les fans apprécieraient vraiment cela », a-t-il déclaré.

«Mais, vous savez, en tant que propriétaires, nous voulons des joueurs ici qui sont motivés, qui veulent gagner, et c’est notre priorité.

«Avec Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain, ce sont des joueurs qui, selon nous, ajoutent au faste et au glamour de ce qu’est le club.

«À l’avenir, nous voulons également attirer d’autres joueurs si nous avons l’occasion de faire venir de grands noms, vous avez évidemment mentionné Leo et Cristiano.

.

Beckham est confiant de décrocher certains des plus grands joueurs du monde pour l’Inter Miami

«Ils sont au sommet de leur forme depuis 15 ans grâce à leur travail acharné. Sir Alex Ferguson était un maître dans ce domaine.

«Il n’a pas toujours amené le meilleur joueur du monde. Il n’a pas toujours amené le meilleur joueur. Il a acheté le bon joueur pour le club.

« Et je pense que c’est la seule chose que je prends dans notre club, c’est que le joueur doit avoir raison. »

Cependant, il ne semble pas que le temps de Messi au club soit encore terminé.

. – .

Messi est hors contrat à Barcelone à la fin de la saison

Le Barça cherche désespérément à le garder avec le président nouvellement élu Joan Laporta promettant de faire de son mieux pour le faire rester – et la légende du club Rivaldo pense que cela a peut-être joué en leur faveur.

« Barcelone s’améliore massivement ces dernières semaines en capitalisant sur la superbe forme de Lionel Messi et l’élection d’un nouveau président », a-t-il déclaré à Betfair.

«Messi a l’air beaucoup plus connecté et plus heureux depuis l’arrivée de Joan Laporta – un président qu’il connaît bien.

«Pour cette raison, je commence à croire de plus en plus que Messi pourrait parvenir à un accord avec le nouveau conseil d’administration et signer un nouveau contrat pour rester au club pendant quelques années de plus.

« Messi a eu un regain de confiance avec l’élection du nouveau président – quelqu’un avec qui il a de bonnes relations – augmentant les chances qu’il envisage de rester un peu plus longtemps. »

L’Inter Miami a rejoint la MLS la saison dernière dans une campagne contre les coronavirus.

Cependant, il y a déjà eu un changement d’entraîneur-chef, Neville étant nommé par son ancien coéquipier de Manchester United.

L’ancien défenseur a conduit l’équipe féminine d’Angleterre à une demi-finale de la Coupe du monde 2019 au cours de son mandat de trois ans.

L’équipe de Neville comprend Matuidi, Higuain et Shawcross, tandis que Gibbs de West Brom se rendra à Miami à la fin de la saison de Premier League.

GETTY

Phil Neville a récemment été nommé entraîneur-chef de l’Inter Miami

Il a confirmé la nouvelle sur Instagram en écrivant: «Extrêmement excité de commencer le prochain chapitre de ma carrière avec @InterMiamiCF cet été!

«J’ai hâte d’embrasser une nouvelle culture et un nouveau défi dans le sud de la Floride. Je suis vraiment impressionné par la vision du club et j’ai hâte de jouer devant The Siege, Southern Legion et Vice City 1896.

«En attendant, ma concentration et mon engagement restent avec West Brom. Je continuerai à donner 100% pour l’équipe, comme je l’ai fait depuis que j’ai signé, jusqu’à la fin de la saison.