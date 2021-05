David Beckham révèle son numéro par erreur, notez-le!

Dans l’image, David semble étreindre ses chiens après ne pas les avoir vus parce qu’ils étaient loin de chez eux pendant quelques jours. Il porte un pantalon kaki, un sweat-shirt violet et un bonnet orange. À propos de la légende, il a écrit: “C’est tellement bon d’être de retour avec ces 2, Olive était excitée de courir et ne voulait pas me serrer dans ses bras .. #mansbestfriend 🐶🐶🐶”.

Comme prévu, son message a reçu des centaines de commentaires. Alors que certains de ses disciples ils ont seulement remarqué à quel point il était beau et sexy, d’autres l’ont remercié pour partage par erreur votre numéro. “Regarde ce numéro de téléphone frère 😬”, “Est-ce que quelqu’un a remarqué le numéro de téléphone du chien ou juste moi?”, “Pensez-vous que vous devriez changer votre numéro de téléphone portable Becks?”?