David Benavidez – 169 livres vs. Kyrone Davis – 167 ¾ lb.

photo avec l’aimable autorisation de Stéphanie Trapp / SHOWTIME

photo avec l’aimable autorisation de Stéphanie Trapp / SHOWTIME





Combat des super-moyens – 10 rounds

David Benavidez * – 169 lb vs. Kyrone Davis – 167 ¾ lb.

* Une livre supplémentaire autorisée pour un combat sans titre

Arbitre : Wes Melton ; Juges : Dennis O’Connell (Arizona), Rubin « Rocky » Taylor (Arizona), Chris Wilson (Arizona)

Combat des super poids welters – 10 rounds

Jose Benavídez, Jr. * – 158 ¾ lbs. vs. Emanuel Torres * – 157 ½ lbs.

* Le poids maximum contractuel est de 159 lb.

Arbitre : Chris Flores ; Juges : Dennis O’Connell (Arizona), Rubin « Rocky » Taylor (Arizona), Chris Wilson (Arizona)

Benavidez contre Davis verra le double champion du monde invaincu David « The Red Flag » Benavídez affronter le concurrent Kyrone Davis dans un éliminateur de titre WBC Super Middleweight lorsque Benavídez retournera dans sa ville natale de Phoenix pour la première fois en six ans dans le cadre du SHOWTIME Main. Événement le samedi 13 novembre lors d’un événement Premier Boxing Champions du Footprint Center – domicile des Phoenix Suns et Mercury.

La télédiffusion SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING débutera à 21 h HE / 18 h HP et mettra en vedette le retour tant attendu du vétéran José Benavídez, le frère aîné de David Benavídez, contre l’Argentin Francisco Emanuel Torres dans un concours de poids super welters à 10 rounds. .