David Benavídez a reçu une proclamation du bureau du maire Kate Gallego déclarant le 13 novembre comme « David Benavídez Day »

PHÉNIX – Le double champion du monde invaincu de Phoenix, Arizona, David « El Bandera Roja » Benavídez a reçu ce mercredi une proclamation du maire de Phoenix, Kate Gallego. Le bureau du maire a déclaré que ce samedi 13 novembre serait le « David Benavidez Day » dans la ville natale du boxeur de 24 ans, qui affrontera le concurrent Kyrone Davis ce samedi soir en direct sur SHOWTIME lors d’un événement Premier Boxing Champions du Centre de l’empreinte de Phoenix.

Benavídez était avec son frère aîné José Benavídez, qui affrontera l’Argentin Francisco Emanuel Torres dans le co-événement principal samedi, et son père et entraîneur José Benavídez Sr. Lors de l’événement qui a eu lieu ce mercredi après-midi au Central Boxing Gym.

L’événement comprenait également l’inauguration officielle de la peinture murale de la famille Benavídez sur les murs extérieurs du gymnase qui honore les grandes stars et personnalités de la boxe de la ville. La famille Benavídez a obtenu la proclamation présentée par l’ancienne présidente de la Commission de boxe de l’Arizona Mary Rose Wilcox. Parmi les autres dignitaires présents figuraient le représentant de l’État de l’Arizona Cesar Chávez, le superviseur du comté de Maricopa Steve Gallardo et la membre du conseil de Phoenix Laura Pastor.

Voici ce qu’ils ont dit ce mercredi :

DAVID BENAVÍDEZ

« Cette salle de sport me rappelle des souvenirs de mon enfance. Tout ce que j’ai fait à 15 ans, c’était m’entraîner, mes souvenirs sont liés à la boxe. J’ai appris à être un homme grâce à cet endroit.

« Je suis né et j’ai grandi à Phoenix. Le fait que je puisse retourner dans ma ville natale et être ainsi reconnu signifie beaucoup pour moi.

«Je vais travailler très dur pour arriver à ce moment, et beaucoup de choses ont dû se produire pour que cela se produise. Je suis boxeur professionnel depuis près de huit ans maintenant. J’ai travaillé dur et je suis excité par mon avenir. Beaucoup de gens sont venus nous soutenir aujourd’hui et cela signifie tellement pour moi. Je fais tout ça pour et pour eux.

« Je suis très heureux de voir mon frère revenir sur le ring. Sa force semble bonne et, plus important que tout, sa soif de gloire est de retour. Pouvoir le voir se battre à nouveau me motive encore plus.

«Je sais que Kyrone Davis s’est bien battu contre Anthony Dirrell, et même s’il n’a pas beaucoup de puissance de KO, lui non plus n’a jamais été KO. J’aimerais être le premier à le faire. C’est un boxeur tactique et contre-attaquant, très vif sur le ring.

«Je sens que je vais rester au super poids moyen pendant un bon bout de temps. Nous n’avons pas de problèmes pour atteindre ce poids tant que notre routine est bonne ».

JOSÉ BENAVÍDEZ

« Avoir le soutien de ma ville signifie beaucoup pour moi et me motive encore plus. Tout le travail acharné que nous avons fait depuis que nous sommes enfants porte ses fruits. Voir cette fresque me motive encore plus à continuer à travailler vers mon objectif de devenir champion du monde. .

«Ça fait du bien de voir toute la famille honorée ici. Nous avons beaucoup de soutien, mais nous ne perdons pas notre humilité. J’ai consacré ma vie à la boxe et je continuerai à le faire jusqu’au jour de ma retraite. F

« Mon frère et moi avions l’habitude de venir dans ce gymnase pour nous entraîner tous les jours, et nous avons parcouru un long chemin. Nous allons tous les deux continuer à progresser et je tiens à remercier tout le monde pour leur soutien à l’équipe Benavídez. Je veux déjà que samedi soir vienne entrer sur le ring et combattre devant notre peuple.

«Je dois remercier mes fans et tous ceux qui m’ont soutenu au fil des ans. Il y aura des feux d’artifice samedi soir et je suis prêt à assommer tout le monde à 154 livres. »

JOSÉ BENAVÍDEZ SR. Le père et entraîneur de David et José ‘

« Cela n’a pas été facile, mais je suis très fier de ce que David et José ont accompli. Je suis très reconnaissant à tout le monde d’être venu nous soutenir, et nous sommes ici pour écrire l’histoire.

« José a toujours motivé David. Il était son idole. David a toujours voulu être aux côtés de José, et regardez où ils en sont maintenant. Ce samedi sera très spécial pour nous.

« Se battre dans notre ville est extrêmement précieux pour nous. Les mots ne suffisent pas pour décrire ce que nous ressentons. C’est très excitant pour moi.

« Cette expérience est très excitante et nous motive beaucoup. C’est comme un rêve devenu réalité et je ne veux pas me réveiller ».

MARY ROSE WILCOX, ancienne présidente de la Commission de boxe de l’Arizona

« Cet événement est formidable pour toute la communauté. Phoenix aime la boxe et aime la famille Benavidez. Je suis tellement excité de pouvoir aider à reconnaître ses réalisations et à aider Arizona à retomber amoureux de la boxe avant le grand spectacle de samedi soir. »

À PROPOS DE BENAVIDEZ VS. DAVIS

Benavidez contre Davis verra le double champion du monde invaincu David « The Red Flag » Benavídez affronter le concurrent Kyrone Davis dans un éliminateur de titre WBC Super Middleweight lorsque Benavídez retournera dans sa ville natale de Phoenix pour la première fois en six ans dans le cadre du SHOWTIME Main. Événement le samedi 13 novembre lors d’un événement Premier Boxing Champions du Footprint Center – domicile des Phoenix Suns et Mercury.

La télédiffusion SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING débutera à 21 h HE / 18 h HP et mettra en vedette le retour tant attendu du concurrent vétéran José Benavídez, le frère aîné de David Benavídez, contre l’Argentin Francisco Emanuel Torres dans un concours de poids super welters à 10 rounds. .

