David Benavidez souligne qu’il battra facilement Canelo

L’un des combats que les fans veulent voir est le match entre l’actuel champion incontesté des 168 livres, Saul « Canelo » lvarez, en face de, David BenavidezÀ cet égard, le « Drapeau rouge » a souligné qu’il peut battre le Guadalajara sans problème majeur.

David Benavidez est conscient que la lutte avec Canelo Cela ne se fera pas facilement, malgré cela, cela n’enlève pas la foi de réaliser votre souhait, par conséquent, vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour atteindre votre objectif.

Quant à la façon dont vous pensez que le combat peut se dérouler, Benavidez Il a noté qu’il peut battre Canelo sans complications, car il a confiance en ses capacités sur le ring.

« J’ai la meilleure opportunité [para vencer a Álvarez] parce que j’ai plus de pouvoir », a-t-il déclaré Benavidez à ESPN. « J’ai des bras plus longs, ainsi que de la vitesse, probablement encore plus rapide. Je suis le candidat le plus fort pour combattre Canelo Il expliqua.

Contrairement à l’autre adversaire qu’il a affronté Canelo, Benavidez, Je précise qu’il ne veut pas de salaire, au contraire, il va chercher le titre qui lui a été retiré.

« Les gens ne pensent plus comme ça, surtout maintenant que Canelo est dans le mélange. Les gens essaient juste de sécuriser le combat avec Canelo et en essayant d’obtenir un chèque », a-t-il déclaré Benavidez.

VOIR IL EST POSSIBLE QUE CANELO VIENT AU MEXIQUE

L’un des souhaits d’il y a quelques années que vous avez Canelo est de retourner au Mexique pour une grande fonction, quelque chose qui s’arrête, Mauricio Sulaiman, ce serait fantastique.

« Il a voulu se battre dans Mexique, il veut se battre dans le Aztèque ou Guadalajara. Je le vois très possible, mais ce sont des problèmes qu’il doit résoudre, mais nous le verrons sûrement ici (dans Mexique) », ajoutée.

Enfin, il a laissé un message aux détracteurs de Canelo qui continuent de nuire à leurs réalisations.

« Canelo Il est fier d’être mexicain, pour les détracteurs il n’y a rien à dire, s’ils ne veulent pas comprendre tout ce qu’il fait Canelo c’est leur truc », a-t-il conclu.