David Bisbal retrouve sa famille après un mois loin de ses enfants

09/11/2021 à 13:05 CET

PE

David Bisbal a passé le coronavirus aux États-Unis. Le chanteur a été infecté par le Covid-19, bien qu’ayant été vacciné, et a dû s’isoler de sa femme, Rosanna Zanetti et de leurs enfants, jusqu’à ce qu’il soit complètement rétabli.

Le chanteur a retrouvé sa femme Rosanna zanetti et leurs enfants avec le meilleur de leurs sourires, bien que sans assez de temps pour profiter des petits de la maison en raison d’engagements professionnels. « Je n’ai pratiquement rien ressenti de grave précisément parce que j’ai été vacciné, mais oui, il a été très difficile d’être un mois et une semaine aux USA, de revenir et de ne plus revoir la famille », a expliqué l’homme d’Almeria en quittant son domicile.

Complètement remis du coronavirus, David a assuré que est parfaitement après quelques jours difficiles. « Ils m’ont renvoyé, ce qui se passe c’est que J’avais à peine une heure à passer en famille. Je dois m’engager dans mon travail, mais je suis heureux », a déclaré le chanteur. Toujours avec le soutien inconditionnel de sa femme, Rosanna Zanetti, qui est devenue l’une de ses grandes partisanes ces jours-ci, Bisbal a quitté la maison en tenant la main de sa femme, avec lequel il monta rapidement dans la voiture.